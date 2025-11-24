Мирний діалог по Україні — Трамп і Сі зробили важливі заяви

Трамп і Сі Цзіньпін. Фото ілюстративне: Reuters

Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, основною темою якої став мирний процес щодо завершення війни в Україні. Під час діалогу лідери обговорили бачення майбутнього врегулювання, а також порушили питання двосторонніх відносин і глобальної політики.

Про це повідомило Центральне телебачення КНР.

Трамп і Сі Цзіньпін обговорили мирний процес щодо війни Росії проти України

У ході розмови глава Китаю наголосив на підтримці будь-яких дій, спрямованих на мирне врегулювання, та підкреслив важливість якнайшвидшого зменшення суперечностей між сторонами конфлікту. Він звернув увагу на необхідність пошуку угоди, яка була б справедливою, тривкою та зобов'язувальною, а також окреслив позицію Пекіна щодо майбутнього світового порядку. Під час обговорення Сі підняв тему Тайваню, підкресливши її стратегічне значення. Трамп відповів, що США визнають важливість цього питання для Пекіна.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони продовжуватимуть зменшувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди для вирішення кризи в її корені", — зазначив Сі Цзіньпін.

Американський президент також висловив схвальну оцінку лідерству Сі Цзіньпіна, згадавши їхню останню зустріч у Пусані та наголосивши на повному розумінні його поглядів на відносини між країнами. Окрім цього, він підкреслив, що Китай відіграв ключову роль під час Другої світової війни.

Нагадаємо, що Вашингтон і Пекін уперше узгодили спільні кроки щодо війни Росії проти України, і це може відкрити новий етап міжнародних перемовин про мир.

Раніше ми також інформували, що під час зустрічі 30 жовтня Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін досягли важливих домовленостей.