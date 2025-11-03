США та Китай домовились діяти разом щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп та Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Вашингтон і Пекін уперше узгодили спільні дії щодо війни Росії проти України. Історичний саміт Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна може стати початком нового етапу міжнародних переговорів про мир.

Про це інформує Bloomberg у понеділок, 3 листопада.

Трамп та Сі Цзіньпін узгодили дії щодо війни в Україні

Зазначається, що саміт між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і очільником Білого дому Дональдом Трампом став одним із найрезонансніших за останні роки. Він вперше відкрив можливість для реального залучення Пекіна до врегулювання повномасштабної війни Росії проти України.

За словами радника китайського уряду Девіда Даокуї Лі, ця зустріч стала "історичною", адже США фактично визнали Китай рівноправним партнером у переговорах. Він зазначив, що однією з ключових тем майбутніх "серйозних переговорів" стане саме ситуація в Україні.

"Серед усіх зустрічей між двома лідерами ця, мабуть, є найважливішою — справді історичною. Фундаментально найважливішим прогресом для обох сторін є визнання США Китаю рівноправним партнером для обговорення питань", — зауважив політний радник Пекіна Лі.

Після саміту Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін домовилися "працювати разом, щоб вирішити конфлікт (війну, — Ред.) між Росією та Україною". Хоча деталі домовленостей поки невідомі, експерти вважають, що участь Китаю може суттєво вплинути на дипломатичний контекст навколо війни.

У Пекіні, за словами Лі, після саміту спостерігається "помітний ентузіазм". А публікація глави адміністрації Сі Цзіньпіна Цай Ці, де йдеться про "проактивне управління міжнародним простором", свідчить про зростання впевненості Китаю у власній глобальній ролі.

Водночас США сигналізують про прагнення зменшити залежність від Китаю в стратегічних галузях і продовжують об’єднувати союзників на тлі війни Росії проти України.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час зустрічі із лідером Китаю обговорив повномасштабну війну в Україні.

Загалом Дональд Трамп назвав зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном "чудовою".