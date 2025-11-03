США и Китай договорились действовать вместе по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп и Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по войне России против Украины. Исторический саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпина может стать началом нового этапа международных переговоров о мире.

Об этом информирует Bloomberg в понедельник, 3 ноября.

Трамп и Си Цзиньпин согласовали действия по войне в Украине

Отмечается, что саммит между лидером Китая Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом стал одним из самых резонансных за последние годы. Он впервые открыл возможность для реального привлечения Пекина к урегулированию полномасштабной войны России против Украины.

По словам советника китайского правительства Дэвида Даокуи Ли, эта встреча стала "исторической", ведь США фактически признали Китай равноправным партнером в переговорах. Он отметил, что одной из ключевых тем будущих "серьезных переговоров" станет именно ситуация в Украине.

"Среди всех встреч между двумя лидерами эта, пожалуй, является важнейшей — действительно исторической. Фундаментально важнейшим прогрессом для обеих сторон является признание США Китая равноправным партнером для обсуждения вопросов", — отметил политсоветник Пекина Ли.

После саммита Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин договорились "работать вместе, чтобы решить конфликт (войну, — Ред.) между Россией и Украиной". Хотя детали договоренностей пока неизвестны, эксперты считают, что участие Китая может существенно повлиять на дипломатический контекст вокруг войны.

В Пекине, по словам Ли, после саммита наблюдается "заметный энтузиазм". А публикация главы администрации Си Цзиньпина Цай Ци, где говорится о "проактивном управлении международным пространством", свидетельствует о росте уверенности Китая в собственной глобальной роли.

В то же время США сигнализируют о стремлении уменьшить зависимость от Китая в стратегических областях и продолжают объединять союзников на фоне войны России против Украины.

Напомним, что Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая обсудил полномасштабную войну в Украине.

В целом Дональд Трамп назвал встречу с лидером Китая Си Цзиньпином "замечательной".