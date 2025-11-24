Мирный диалог по Украине - Трамп и Си сделали важные заявления

Трамп и Си Цзиньпин и Си Цзиньпин. Фото иллюстративное: Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, основной темой которого стал мирный процесс по завершению войны в Украине. Во время диалога лидеры обсудили видение будущего урегулирования, а также подняли вопросы двусторонних отношений и глобальной политики.

Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

В ходе разговора глава Китая отметил поддержку любых действий, направленных на мирное урегулирование, и подчеркнул важность скорейшего уменьшения противоречий между сторонами конфликта. Он обратил внимание на необходимость поиска соглашения, которое было бы справедливым, прочным и обязывающим, а также очертил позицию Пекина относительно будущего мирового порядка. Во время обсуждения Си поднял тему Тайваня, подчеркнув ее стратегическое значение. Трамп ответил, что США признают важность этого вопроса для Пекина.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны будут продолжать уменьшать свои разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения для решения кризиса в его корне", — отметил Си Цзиньпин.

Американский президент также выразил одобрительную оценку лидерству Си Цзиньпина, вспомнив их последнюю встречу в Пусане и отметив полное понимание его взглядов на отношения между странами. Кроме этого, он подчеркнул, что Китай сыграл ключевую роль во время Второй мировой войны.

Напомним, что Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные шаги по войне России против Украины, и это может открыть новый этап международных переговоров о мире.

Ранее мы также информировали, что во время встречи 30 октября Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин достигли важных договоренностей.