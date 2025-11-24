Зеленский оценил обновленный драфт будущего мирного договора

Зеленский оценил новый мирный план и подвел итоги переговоров
Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Женеве перечень шагов для завершения войны стал более компактным и согласованным, а часть предложений партнеров легла в основу нового драфта. Он подчеркнул, что дальнейшая работа над финальным документом остается сложной, однако международная поддержка и готовность американской стороны к конструктивному диалогу дают шанс на существенный прогресс.
