Зеленский оценил обновленный драфт будущего мирного договора

срочный

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Женеве перечень шагов для завершения войны стал более компактным и согласованным, а часть предложений партнеров легла в основу нового драфта. Он подчеркнул, что дальнейшая работа над финальным документом остается сложной, однако международная поддержка и готовность американской стороны к конструктивному диалогу дают шанс на существенный прогресс.

Новость дополняется ...

Реклама