Зеленский обсудил ход переговоров в Женеве по мирному плану с Педро Санчесом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, во время которого проинформировал его о новом этапе переговоров по мирному плану. Глава государства подчеркнул важность привлечения европейских партнеров к консультациям с США по вопросам общей безопасности и будущего Украины.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 24 ноября.

Беседа Зеленского с Санчесом относительно мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пообщался с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который сейчас находится в Анголе на саммите ЕС — Африканский союз. Он отметил, что во время этого форума вопросы Украины обсуждаются активно, и отдельно поблагодарил за поддержку, которую демонстрируют европейские партнеры.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Я рассказал о ходе вчерашних встреч в Женеве и результатах, которые они принесли. В течение ближайшего часа ожидаю подробный доклад украинской делегации", — отметил Зеленский

После этого разговора Зеленский отметил, что участие европейских партнеров в совместных консультациях с США является важным для формирования согласованной позиции относительно дальнейших шагов в рамках мирного процесса. Президент подчеркнул, что Украина рассматривает каждый элемент переговоров в контексте будущей интеграции в Европейский Союз и гарантий безопасности.

Напомним, что 18 ноября, Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с Педро Санчесом, поблагодарив Мадрид за новый пакет военной поддержки.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский подытожил результаты поездок в Грецию, Францию и Испанию, отметив достигнутые энергетические договоренности.