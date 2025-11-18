Видео
Зеленский подытожил результаты встречи с премьером Испании

Зеленский подытожил результаты встречи с премьером Испании

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 22:30
обновлено: 22:30
Зеленский подытожил встречу с премьером Испании
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи 18 ноября 2025 года. Фото: AP

Во вторник, 18 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Глава государства поблагодарил Испанию за новый пакет военной помощи.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Читайте также:
Зеленський розповів про зустріч з прем'єром Іспанії
Владимир Зеленский и Педро Санчес. Фото: Зеленский/X

Зеленский подытожил встречу с премьером Испании — детали

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня во время встречи с премьер-министром Испании стороны уделили много внимания именно оборонному взаимодействию. Президент отметил, что в условиях постоянных российских ударов Украина действительно ценит готовность Испании помогать и в дальнейшем.

Зеленский сообщил, что Испания последовательно выполняет двустороннее соглашение по безопасности, и это дает уверенность в ежегодной поддержке — миллиард евро ежегодно.

"Спасибо за готовность Испании сделать вклад в программу PURL — 100 миллионов евро. И это программа, которая позволяет покупать для нашей защиты ракеты для ПВО", — сказал лидер.

Кроме того, он добавил, что обсудил с премьером Испании вызовы в энергетике после российских ударов — есть готовность Испании помогать.

Зеленский поблагодарил за экономический пакет — 200 миллионов евро, в том числе и на энергетику. Также он сообщил, что есть договоренность, что Испания направит средства по программе SAFE — более 200 миллионов евро — на совместную с нами оборонную работу.

"Благодарен за новый пакет оборонной помощи, и это в том числе ракеты для ПВО. Общий объем пакета — 300 миллионов евро, и это существенно поможет. Спасибо Испании, Педро Санчесу за поддержку Украины, наших людей, нашей независимости от начала полномасштабной войны. И это принципиальная поддержка", — подытожил президент Зеленский.

Ранее мы информировали, что Испания готовит новый пакет военной помощи Украине на более чем 600 миллионов евро.

Также мы сообщали, что 18 ноября Украина и Испания подписали ряд важных соглашений.

Владимир Зеленский переговоры Испания война в Украине Педро Санчес
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
