Украина и Испания подписали соглашения - детали

Во время официального визита президента Президента Украины Владимира Зеленского в Испанию во вторник, 18 ноября, между двумя странами был заключен ряд важных договоренностей. Они призваны укрепить сотрудничество в ключевых сферах — от безопасности до экономики и туризма.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

Украина и Испания подписали соглашения

Одним из центральных документов стал меморандум по противодействию российской дезинформации. Он предусматривает усиление взаимодействия в сфере информационной безопасности и совместные шаги для защиты от пропагандистских атак.

Также подписан меморандум о сотрудничестве в туристической сфере между Министерством промышленности и туризма Испании и Государственным агентством развития туризма Украины. Соглашение должно способствовать увеличению туристических потоков и развитию совместных проектов.

Кроме того, стороны согласовали письмо о намерениях по подписанию соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве. Документ закладывает фундамент для будущих инвестиционных проектов и технической поддержки со стороны Испании.

Еще один меморандум касается механизмов двустороннего экономического и финансового сотрудничества, что должно расширить возможности торговли и создать условия для новых бизнес-инициатив.

Отдельно подписан меморандум о промышленном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны между испанскими компаниями и украинской компанией "Практика". Это соглашение открывает путь для модернизации оборонных технологий и усиления совместных производственных возможностей.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Испанией начинает работу над новым проектом, направленным на обеспечение наших сил обороны современными радарами дальнего обнаружения.

Затем Испания подтвердила намерение предоставить Украине новый пакет военной помощи, в состав которого вошли 40 ракет для системы ПВО IRIS-T. Эта передача значительно усилит оборонные возможности Украины в борьбе с воздушными угрозами.