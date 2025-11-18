Україна та Іспанія підписали угоди - деталі

Володимир Зеленський та Педро Санчес. Фото: https://x.com/ZelenskyyUa

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Іспанії у вівторок, 18 листопада, між двома країнами було укладено низку важливих домовленостей. Вони покликані зміцнити співпрацю в ключових сферах — від безпеки до економіки та туризму.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Реклама

Читайте також:

Україна та Іспанія підписали угоди

Одним із центральних документів став меморандум щодо протидії російській дезінформації. Він передбачає посилення взаємодії у сфері інформаційної безпеки та спільні кроки для захисту від пропагандистських атак.

Також підписано меморандум про співробітництво у туристичній сфері між Міністерством промисловості та туризму Іспанії та Державним агентством розвитку туризму України. Угода має сприяти збільшенню туристичних потоків і розвитку спільних проєктів.

Крім того, сторони погодили лист про наміри щодо підписання угоди про технічне та фінансове співробітництво. Документ закладає фундамент для майбутніх інвестиційних проєктів і технічної підтримки з боку Іспанії.

Ще один меморандум стосується механізмів двостороннього економічного та фінансового співробітництва, що має розширити можливості торгівлі та створити умови для нових бізнес-ініціатив.

Окремо підписано меморандум про промислове співробітництво у сфері безпеки й оборони між іспанськими компаніями та українською компанією "Практика". Ця угода відкриває шлях для модернізації оборонних технологій і посилення спільних виробничих можливостей.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з Іспанією розпочинає роботу над новим проєктом, спрямованим на забезпечення наших сил оборони сучасними радарами дальнього виявлення.

Згодом Іспанія підтвердила намір надати Україні новий пакет військової допомоги, до складу якого увійшли 40 ракет для системи ППО IRIS‑T. Ця передача значно підсилить оборонні можливості України у боротьбі з повітряними загрозами.