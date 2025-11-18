Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Іспанія підписали пакет стратегічних угод — деталі

Україна та Іспанія підписали пакет стратегічних угод — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 21:43
Оновлено: 22:17
Україна та Іспанія підписали угоди - деталі
Володимир Зеленський та Педро Санчес. Фото: https://x.com/ZelenskyyUa

Під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Іспанії у вівторок, 18 листопада, між двома країнами було укладено низку важливих домовленостей. Вони покликані зміцнити співпрацю в ключових сферах — від безпеки до економіки та туризму.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Реклама
Читайте також:

Україна та Іспанія підписали угоди

Одним із центральних документів став меморандум щодо протидії російській дезінформації. Він передбачає посилення взаємодії у сфері інформаційної безпеки та спільні кроки для захисту від пропагандистських атак.

Також підписано меморандум про співробітництво у туристичній сфері між Міністерством промисловості та туризму Іспанії та Державним агентством розвитку туризму України. Угода має сприяти збільшенню туристичних потоків і розвитку спільних проєктів.

Крім того, сторони погодили лист про наміри щодо підписання угоди про технічне та фінансове співробітництво. Документ закладає фундамент для майбутніх інвестиційних проєктів і технічної підтримки з боку Іспанії.

Ще один меморандум стосується механізмів двостороннього економічного та фінансового співробітництва, що має розширити можливості торгівлі та створити умови для нових бізнес-ініціатив.

Окремо підписано меморандум про промислове співробітництво у сфері безпеки й оборони між іспанськими компаніями та українською компанією "Практика". Ця угода відкриває шлях для модернізації оборонних технологій і посилення спільних виробничих можливостей.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з Іспанією розпочинає роботу над новим проєктом, спрямованим на забезпечення наших сил оборони сучасними радарами дальнього виявлення. 

Згодом Іспанія підтвердила намір надати Україні новий пакет військової допомоги, до складу якого увійшли 40 ракет для системи ППО IRIS‑T. Ця передача значно підсилить оборонні можливості України у боротьбі з повітряними загрозами.

Володимир Зеленський військова допомога Іспанія економіка війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації