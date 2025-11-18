Іспанія передасть Україні 40 дефіцитних ракет — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У вівторок, 18 листопада, Іспанія погодилася передати Україні новий пакет військової допомогт. До нього увійшли 40 ракет для системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Військова допомога Україні

Український лідер заявив, що такі боєприпаси нині перебувають у великому дефіциті на світовому ринку.

"Це може значно нас посилити. Це таке іспанське виробництво, абсолютно унікальне і ми спробуємо все це зробити у реальній війні", — сказав він.

Також Президент зазначив, що Україна готова до спільного виробництва високоточної зброї.

Нагадаємо, що 18 листопада український лідер Володимир Зеленський з робочим візитом прибув до Іспанії.

Згодом стало відомо, що в Іспанії Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей та обговорив ППО та підтримку України.