Іспанія передасть Україні 40 дефіцитних ракет — Зеленський
У вівторок, 18 листопада, Іспанія погодилася передати Україні новий пакет військової допомогт. До нього увійшли 40 ракет для системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.
Військова допомога Україні
Український лідер заявив, що такі боєприпаси нині перебувають у великому дефіциті на світовому ринку.
"Це може значно нас посилити. Це таке іспанське виробництво, абсолютно унікальне і ми спробуємо все це зробити у реальній війні", — сказав він.
Також Президент зазначив, що Україна готова до спільного виробництва високоточної зброї.
Нагадаємо, що 18 листопада український лідер Володимир Зеленський з робочим візитом прибув до Іспанії.
Згодом стало відомо, що в Іспанії Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей та обговорив ППО та підтримку України.
