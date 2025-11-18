Відео
Головна Новини дня Іспанія передасть Україні 40 дефіцитних ракет — Зеленський

Іспанія передасть Україні 40 дефіцитних ракет — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:07
Оновлено: 20:45
Іспанія передасть Україні 40 дефіцитних ракет — Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У вівторок, 18 листопада, Іспанія погодилася передати Україні новий пакет військової допомогт. До нього увійшли 40 ракет для системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Читайте також:

Військова допомога Україні

Український лідер заявив, що такі боєприпаси нині перебувають у великому дефіциті на світовому ринку.

 "Це може значно нас посилити. Це таке іспанське виробництво, абсолютно унікальне і ми спробуємо все це зробити у реальній війні", — сказав він.

Також Президент зазначив, що Україна готова до спільного виробництва високоточної зброї. 

Нагадаємо, що 18 листопада український лідер Володимир Зеленський з робочим візитом прибув до Іспанії. 

Згодом стало відомо, що в Іспанії Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей та обговорив ППО та підтримку України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
