Испания передаст Украине 40 дефицитных ракет — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 20:07
обновлено: 20:19
Испания передаст Украине 40 дефицитных ракет - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Во вторник, 18 ноября, Испания согласилась передать Украине новый пакет военной помощи. В него вошли 40 ракет для системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

Читайте также:

Военная помощь Украине

Украинский лидер заявил, что такие боеприпасы сейчас находятся в большом дефиците на мировом рынке.

"Это может значительно нас усилить. Это такое испанское производство, абсолютно уникальное и мы попробуем все это сделать в реальной войне", — сказал он.

Также Президент отметил, что Украина готова к совместному производству высокоточного оружия.

Напомним, что 18 ноября украинский лидер Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в Испанию.

Впоследствии стало известно, что в Испании Владимир Зеленский провел ряд важных встреч и обсудил ПВО и поддержку Украины.

Владимир Зеленский война военная помощь Испания война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
