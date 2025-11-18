Испания передаст Украине 40 дефицитных ракет — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Во вторник, 18 ноября, Испания согласилась передать Украине новый пакет военной помощи. В него вошли 40 ракет для системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

Украинский лидер заявил, что такие боеприпасы сейчас находятся в большом дефиците на мировом рынке.

"Это может значительно нас усилить. Это такое испанское производство, абсолютно уникальное и мы попробуем все это сделать в реальной войне", — сказал он.

Также Президент отметил, что Украина готова к совместному производству высокоточного оружия.

Напомним, что 18 ноября украинский лидер Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в Испанию.

Впоследствии стало известно, что в Испании Владимир Зеленский провел ряд важных встреч и обсудил ПВО и поддержку Украины.