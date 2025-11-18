Зеленский встретился с Минобороны Испании — о чем говорили

Испанско-украинская технологическая встреча. Фото: Офис Президента

Во вторник, 18 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Они обсудили сотрудничество в оборонной сфере.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Сотрудничество Украины и Испании

По словам Президента, во время встречи с руководителями испанских оборонных компаний и министром обороны Маргаритой Роблес стороны обсудили возможные направления партнерства.

Испанские производители представили украинской стороне свои разработки — системы противодействия дронам, турели, воздушные и наземные беспилотники, радары дальнего обнаружения и боеприпасы. Они подробно рассказали о производственных мощностях, возможностях применения вооружения и его технических характеристиках.

Зеленский поблагодарил участников встречи и подчеркнул, что совместная работа будет продолжена для усиления общей оборонной силы.

Напомним, что 18 ноября Владимир Зеленский провел встречу с высокопоставленными представителями испанского парламента — председателем Конгресса депутатов Франсиной Арменголь и председателем Сената Педро Ролланом.

Ранее Владимир Зеленский объявил о результатах встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Украина и Франция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере обороны и передачи военной техники.