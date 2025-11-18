Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з Міноборони Іспанії — про що говорили

Зеленський зустрівся з Міноборони Іспанії — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 15:39
Оновлено: 15:56
Зеленський зустрівся з Міноборони Іспанії — про що говорили
Іспансько-українська технологічна зустріч. Фото: Офіс Президента

У вівторок, 18 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Вони обговорили співпрацю в оборонній сфері.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Співпраця України та Іспанії

За словами Президента, під час зустрічі з керівниками іспанських оборонних компаній та міністром оборони Маргаритою Роблес сторони обговорили можливі напрямки партнерства.

Іспанські виробники представили українській стороні свої розробки — системи протидії дронам, турелі, повітряні та наземні безпілотники, радари дальнього виявлення та боєприпаси. Вони докладно розповіли про виробничі потужності, можливості застосування озброєння та його технічні характеристики.

Зеленський подякував учасникам зустрічі та підкреслив, що спільну роботу буде продовжено задля посилення спільної оборонної сили.

Нагадаємо, що 18 листопада Володимир Зеленський провів зустріч із високопоставленими представниками іспанського парламенту — головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом.

Раніше Володимир Зеленський оголосив про результати зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном. Україна та Франція підписали низку угод щодо співпраці у сфері оборони та передачі військової техніки. 

Володимир Зеленський переговори військова допомога Іспанія оборонна сфера
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації