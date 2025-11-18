Зеленський зустрівся з Міноборони Іспанії — про що говорили

Іспансько-українська технологічна зустріч. Фото: Офіс Президента

У вівторок, 18 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Вони обговорили співпрацю в оборонній сфері.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Співпраця України та Іспанії

За словами Президента, під час зустрічі з керівниками іспанських оборонних компаній та міністром оборони Маргаритою Роблес сторони обговорили можливі напрямки партнерства.

Іспанські виробники представили українській стороні свої розробки — системи протидії дронам, турелі, повітряні та наземні безпілотники, радари дальнього виявлення та боєприпаси. Вони докладно розповіли про виробничі потужності, можливості застосування озброєння та його технічні характеристики.

Зеленський подякував учасникам зустрічі та підкреслив, що спільну роботу буде продовжено задля посилення спільної оборонної сили.

Нагадаємо, що 18 листопада Володимир Зеленський провів зустріч із високопоставленими представниками іспанського парламенту — головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом.

Раніше Володимир Зеленський оголосив про результати зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном. Україна та Франція підписали низку угод щодо співпраці у сфері оборони та передачі військової техніки.