Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський у Мадриді обговорив ППО та підтримку України — деталі

Зеленський у Мадриді обговорив ППО та підтримку України — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 13:15
Оновлено: 13:13
Візит Зеленського до Іспанії — що домовилися щодо оборони
Володимир Зеленський у Мадриді. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський продовжує переговори в Іспанії в рамках візиту. Він заявив про зустріч з високопоставленими представниками іспанського парламенту — головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом. Під час переговорів українська сторона окреслила актуальну ситуацію на фронті та наслідки російських ударів по цивільних об’єктах, житлу й енергетичній інфраструктурі.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський просить Іспанію допомогти із засобами ППО та ракетами 

Зеленський наголосив, що Україні потрібне додаткове підсилення протиповітряної оборони, зокрема нові системи ППО та ракети до них. 

"Також ми зацікавлені у співпраці з іспанськими оборонними компаніями. Окремо говорили про можливості програм PURL та SAFE, продовження гуманітарної та енергетичної допомоги, підтримку спільного шляху України й Молдови до членства в Європейському Союзі", — сказав Зеленський.

Глава держави подякував обом палатам Генеральних кортесів за стабільну підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності, а також за ухвалені рішення, спрямовані на зміцнення допомоги нашій країні.

Окрім того, під час візиту до Іспанії Зеленський також зустрівся з представниками оборонних компаній, які спеціалізуються на виробництві радарів, дронових технологій та іншого обладнання. Президент підкреслив, що така техніка здатна посилити захист українських громадян.

У Мадриді глава держави планує провести перемовини з прем’єр-міністром Педро Санчесом щодо подальшого зміцнення оборонних можливостей України та розвитку двостороннього промислового співробітництва. 

Нагадаємо, стало відомо, що Володимир Зеленський планує зустрітися зі спецпредставником США у Туреччині вже завтра, 19 листопада. 

Вчора, 17 листопада, Володимир Зеленський оголосив про результати зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном. Україна та Франція підписали низку угод щодо співпраці у сфері оборони та передачі військової техніки. 

Володимир Зеленський військова допомога Іспанія ППО війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації