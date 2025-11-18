Візит Зеленського до Іспанії — що домовилися щодо оборони

Володимир Зеленський у Мадриді. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський продовжує переговори в Іспанії в рамках візиту. Він заявив про зустріч з високопоставленими представниками іспанського парламенту — головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом. Під час переговорів українська сторона окреслила актуальну ситуацію на фронті та наслідки російських ударів по цивільних об’єктах, житлу й енергетичній інфраструктурі.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

Зеленський наголосив, що Україні потрібне додаткове підсилення протиповітряної оборони, зокрема нові системи ППО та ракети до них.

"Також ми зацікавлені у співпраці з іспанськими оборонними компаніями. Окремо говорили про можливості програм PURL та SAFE, продовження гуманітарної та енергетичної допомоги, підтримку спільного шляху України й Молдови до членства в Європейському Союзі", — сказав Зеленський.

Глава держави подякував обом палатам Генеральних кортесів за стабільну підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності, а також за ухвалені рішення, спрямовані на зміцнення допомоги нашій країні.

Окрім того, під час візиту до Іспанії Зеленський також зустрівся з представниками оборонних компаній, які спеціалізуються на виробництві радарів, дронових технологій та іншого обладнання. Президент підкреслив, що така техніка здатна посилити захист українських громадян.

У Мадриді глава держави планує провести перемовини з прем’єр-міністром Педро Санчесом щодо подальшого зміцнення оборонних можливостей України та розвитку двостороннього промислового співробітництва.

Нагадаємо, стало відомо, що Володимир Зеленський планує зустрітися зі спецпредставником США у Туреччині вже завтра, 19 листопада.

Вчора, 17 листопада, Володимир Зеленський оголосив про результати зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном. Україна та Франція підписали низку угод щодо співпраці у сфері оборони та передачі військової техніки.