Главная Новости дня Зеленский в Мадриде обсудил ПВО и поддержку Украины — детали

Зеленский в Мадриде обсудил ПВО и поддержку Украины — детали

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 13:15
обновлено: 13:13
Визит Зеленского в Испанию — что договорились по обороне
Владимир Зеленский в Мадриде. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает переговоры в Испании в рамках визита. Он заявил о встрече с высокопоставленными представителями испанского парламента — председателем Конгресса депутатов Франсиной Арменголь и председателем Сената Педро Ролланом. Во время переговоров украинская сторона очертила актуальную ситуацию на фронте и последствия российских ударов по гражданским объектам, жилью и энергетической инфраструктуре.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

Читайте также:

Зеленский просит Испанию помочь со средствами ПВО и ракетами

Зеленский отметил, что Украине нужно дополнительное усиление противовоздушной обороны, в частности новые системы ПВО и ракеты к ним.

"Также мы заинтересованы в сотрудничестве с испанскими оборонными компаниями. Отдельно говорили о возможностях программ PURL и SAFE, продолжение гуманитарной и энергетической помощи, поддержку общего пути Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе", — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил обе палаты Генеральных кортесов за стабильную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также за принятые решения, направленные на укрепление помощи нашей стране.

Кроме того, во время визита в Испанию Зеленский также встретился с представителями оборонных компаний, которые специализируются на производстве радаров, дроновых технологий и другого оборудования. Президент подчеркнул, что такая техника способна усилить защиту украинских граждан.

В Мадриде глава государства планирует провести переговоры с премьер-министром Педро Санчесом относительно дальнейшего укрепления оборонных возможностей Украины и развития двустороннего промышленного сотрудничества.

Напомним, стало известно, что Владимир Зеленский планирует встретиться со спецпредставителем США в Турции уже завтра, 19 ноября.

Вчера, 17 ноября, Владимир Зеленский объявил о результатах встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Украина и Франция подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сфере обороны и передачи военной техники.

Владимир Зеленский военная помощь Испания ПВО война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
