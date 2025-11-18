Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна починає готувати з Іспанією проєкт для постачання радарів дальнього виявлення цілей. Це може значно посилити українську армію.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у вівторок, 18 листопада.

Україна та Іспанія готують проєкт щодо радарів — деталі

У вівторок, 18 листопада, Володимир Зеленський заявив, що Україна починає готувати з іспанськими оборонними компаніями проєкт для постачання радарів дальнього виявлення цілей.

"Сьогодні ми говорили з іспанськими оборонними компаніями, я хочу їм подякувати, у нас була дуже предметна розмова. Україна починає готувати проєкт для постачання, зокрема, радарів дальнього виявлення цілей, і це може значно нас посилити", — сказав глава держави.

Раніше ми інформували, що Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України.

Згодом стало відомо, що до нового військового пакету Іспанії увійшли 40 ракет для системи IRIS-T.