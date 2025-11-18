Зеленський анонсував проєкт постачання Україні потужних радарів
Україна починає готувати з Іспанією проєкт для постачання радарів дальнього виявлення цілей. Це може значно посилити українську армію.
Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у вівторок, 18 листопада.
Україна та Іспанія готують проєкт щодо радарів — деталі
У вівторок, 18 листопада, Володимир Зеленський заявив, що Україна починає готувати з іспанськими оборонними компаніями проєкт для постачання радарів дальнього виявлення цілей.
"Сьогодні ми говорили з іспанськими оборонними компаніями, я хочу їм подякувати, у нас була дуже предметна розмова. Україна починає готувати проєкт для постачання, зокрема, радарів дальнього виявлення цілей, і це може значно нас посилити", — сказав глава держави.
Раніше ми інформували, що Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України.
Згодом стало відомо, що до нового військового пакету Іспанії увійшли 40 ракет для системи IRIS-T.
