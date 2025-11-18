Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський анонсував проєкт постачання Україні потужних радарів

Зеленський анонсував проєкт постачання Україні потужних радарів

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:13
Оновлено: 20:37
Україна починає готувати з Іспанією проєкт для постачання радарів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна починає готувати з Іспанією проєкт для постачання радарів дальнього виявлення цілей. Це може значно посилити українську армію.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у вівторок, 18 листопада.

Реклама
Читайте також:

Україна та Іспанія готують проєкт щодо радарів — деталі

У вівторок, 18 листопада, Володимир Зеленський заявив, що Україна починає готувати з іспанськими оборонними компаніями проєкт для постачання радарів дальнього виявлення цілей.

"Сьогодні ми говорили з іспанськими оборонними компаніями, я хочу їм подякувати, у нас була дуже предметна розмова. Україна починає готувати проєкт для постачання, зокрема, радарів дальнього виявлення цілей, і це може значно нас посилити", — сказав глава держави.

Раніше ми інформували, що Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України.

Згодом стало відомо, що до нового військового пакету Іспанії увійшли 40 ракет для системи IRIS-T.

Володимир Зеленський військова допомога Іспанія війна в Україні співпраця
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації