Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина начинает готовить с Испанией проект для поставки радаров дальнего обнаружения целей. Это может значительно усилить украинскую армию.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом во вторник, 18 ноября.

Украина и Испания готовят проект по радарам — детали

Во вторник, 18 ноября, Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает готовить с испанскими оборонными компаниями проект для поставки радаров дальнего обнаружения целей.

"Сегодня мы говорили с испанскими оборонными компаниями, я хочу их поблагодарить, у нас был очень предметный разговор. Украина начинает готовить проект для поставки, в частности, радаров дальнего обнаружения целей, и это может значительно нас усилить", — сказал глава государства.

Ранее мы информировали, что Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Впоследствии стало известно, что в новый военный пакет Испании вошли 40 ракет для системы IRIS-T.