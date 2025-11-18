Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал проект поставки Украине мощных радаров

Зеленский анонсировал проект поставки Украине мощных радаров

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 20:13
обновлено: 21:17
Украина начинает готовить с Испанией проект для поставки радаров
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина начинает готовить с Испанией проект для поставки радаров дальнего обнаружения целей. Это может значительно усилить украинскую армию.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом во вторник, 18 ноября.

Реклама
Читайте также:

Украина и Испания готовят проект по радарам — детали

Во вторник, 18 ноября, Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает готовить с испанскими оборонными компаниями проект для поставки радаров дальнего обнаружения целей.

"Сегодня мы говорили с испанскими оборонными компаниями, я хочу их поблагодарить, у нас был очень предметный разговор. Украина начинает готовить проект для поставки, в частности, радаров дальнего обнаружения целей, и это может значительно нас усилить", — сказал глава государства.

Ранее мы информировали, что Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Впоследствии стало известно, что в новый военный пакет Испании вошли 40 ракет для системы IRIS-T.

Владимир Зеленский военная помощь Испания война в Украине сотрудничество
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации