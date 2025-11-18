Іспанія готує нову військову допомогу для України

Відео
Головна Новини дня Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:00
Оновлено: 20:45
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: Reuters

Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні на понад 600 мільйонів євро. Відомо, що 300 мільйонів із цієї суми спрямують на забезпечення України зброєю.

Про це прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 18 листопада.

У вівторок, 18 листопада, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що Іспанія ухвалить рішення про виділення 615 мільйонів євро допомоги Україні.

Відтак, протягом місяця Іспанія ухвалить новий пакет збройної допомоги для України. Цей пакет міститиме:

  • 300 млн на зброю;
  • 100 млн на програму PURL;
  • 215 млн на продукцію для систем "антидронів" та радарів.

Крім того, разом з пакетом на 615 мільйонів євро, від сьогодні Іспанія вводить новий фінансовий інструмент допомоги на 200 мільйонів євро для реконструкції України.

Нагадаємо, що 18 листопада Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії.

Під час перебування в Іспанії Зеленський провів низку важливих зустрічей, на яких обговорив ППО та підтримку України.

ЗСУ фінансова допомога військова допомога Іспанія війна в Україні Педро Санчес
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
