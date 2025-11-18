Іспанія готує нову військову допомогу для України

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: Reuters

Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні на понад 600 мільйонів євро. Відомо, що 300 мільйонів із цієї суми спрямують на забезпечення України зброєю.

Про це прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 18 листопада.

Відтак, протягом місяця Іспанія ухвалить новий пакет збройної допомоги для України. Цей пакет міститиме:

300 млн на зброю;

100 млн на програму PURL;

215 млн на продукцію для систем "антидронів" та радарів.

Крім того, разом з пакетом на 615 мільйонів євро, від сьогодні Іспанія вводить новий фінансовий інструмент допомоги на 200 мільйонів євро для реконструкції України.

Нагадаємо, що 18 листопада Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії.

Під час перебування в Іспанії Зеленський провів низку важливих зустрічей, на яких обговорив ППО та підтримку України.