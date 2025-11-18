Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час зустрічі 18 листопада 2025 року. Фото: AP

У вівторок, 18 листопада, Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Глава держави подякував Іспанії за новий пакет військової допомоги.

Про це український лідер написав у Telegram.

Володимир Зеленський та Педро Санчес. Фото: Зеленський/X

Зеленський підсумував зустріч із прем'єром Іспанії — деталі

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні під час зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії сторони приділили багато уваги саме оборонній взаємодії. Президент зазначив, що в умовах постійних російських ударів Україна справді цінує готовність Іспанії допомагати й надалі.

Зеленський повідомив, що Іспанія послідовно виконує двосторонню безпекову угоду, і це дає впевненість у щорічній підтримці — мільярд євро щороку.

"Дякую за готовність Іспанії зробити внесок у програму PURL — 100 мільйонів євро. І це програма, яка дозволяє купувати для нашого захисту ракети для ППО", — сказав лідер.

Крім того, він додав, що обговорив із прем'єром Іспанії виклики в енергетиці після російських ударів — є готовність Іспанії допомагати.

Зеленський подякував за економічний пакет — 200 мільйонів євро, зокрема й на енергетику. Також він повідомив, що є домовленість, що Іспанія спрямує кошти за програмою SAFE — більше 200 мільйонів євро — на спільну з нами оборонну роботу.

"Вдячний за новий пакет оборонної допомоги, і це в тому числі ракети для ППО. Загальний обсяг пакета — 300 мільйонів євро, і це суттєво допоможе. Дякую Іспанії, Педро Санчесу за підтримку України, наших людей, нашої незалежності від початку повномасштабної війни. І це принципова підтримка", — підсумував президент Зеленський.

Раніше ми інформували, що Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні на більш ніж 600 мільйонів євро.

Також ми повідомляли, що 18 листопада Україна та Іспанія підписали низку важливих угод.