Головна Новини дня Зеленський обговорив переговори в Женеві з прем’єром Іспанії

Зеленський обговорив переговори в Женеві з прем’єром Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 21:00
Оновлено: 21:02
Зеленський обговорив перебіг переговорів у Женеві щодо мирного плану з Педро Санчесом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої поінформував його про новий етап переговорів щодо мирного плану. Глава держави наголосив на важливості залучення європейських партнерів до консультацій зі США щодо питань спільної безпеки та майбутнього України.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 24 листопада.

Читайте також:

Бесіда Зеленського з Санчесом щодо мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський розповів, що поспілкувався з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, який нині перебуває в Анголі на саміті ЄС – Африканський союз. Він зазначив, що під час цього форуму питання України обговорюються активно, і окремо подякував за підтримку, яку демонструють європейські партнери. 

Зеленський обговорив переговори в Женеві з прем’єром Іспанії - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Я розповів про перебіг учорашніх зустрічей у Женеві та результати, які вони принесли. Упродовж найближчої години очікую на детальну доповідь української делегації", — зазначив Зеленський

Після цієї розмови Зеленський наголосив, що участь європейських партнерів у спільних консультаціях зі США є важливою для формування узгодженої позиції щодо подальших кроків у межах мирного процесу. Президент підкреслив, що Україна розглядає кожний елемент переговорів у контексті майбутньої інтеграції до Європейського Союзу та гарантій безпеки.

Нагадаємо, що 18 листопада, Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Педро Санчесом, подякувавши Мадриду за новий пакет військової підтримки.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський підсумував результати поїздок до Греції, Франції та Іспанії, наголосивши на досягнутих енергетичних домовленостях.

Володимир Зеленський Україна Іспанія Педро Санчес мирний план
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
