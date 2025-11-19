Відео
Головна Новини дня Сильний тиждень для України — деталі поїздок Зеленського

Сильний тиждень для України — деталі поїздок Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 12:21
Оновлено: 12:54
Україна отримає підтримку від трьох країн — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський окреслив результати візитів до Греції, Франції та Іспанії, наголосивши на суттєвому посиленні оборонних можливостей держави. Він також розповів про енергетичні домовленості, що мають допомогти Україні стабільно пройти зиму в умовах російських атак.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у середу, 19 листопада.

Дипломатичний візит Президента України. Фото: допис Зеленського у Telegram

Головні підсумки тижня для України

Президент розповів про результати візитів до Греції, Франції та Іспанії, наголосивши, що кожна з цих поїздок принесла конкретні рішення для посилення України. Він окремо підкреслив значення енергетичних домовленостей із Грецією та оборонних угод із Францією, які доповнюються додатковою підтримкою з боку Іспанії. За його словами, партнери демонструють готовність продовжувати допомагати Україні як у військовій, так і в енергетичній сферах.

Сильний тиждень для України — деталі поїздок Зеленського - фото 2
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Греція стає важливим енергетичним вузлом для України й усієї Центральної та Східної Європи. В Афінах ми підписали угоду щодо поставок Україні газу на цю зиму – це допоможе пройти опалювальний сезон попри постійні російські атаки на нашу енергосистему", — наголосив Президент.

Президент України та Король Іспанії. Фото: допис Зеленського у Telegram

Франція готується суттєво зміцнити оборонний потенціал України. У Парижі сторони досягли довгострокової домовленості щодо постачання 100 винищувачів Rafale F4 до 2035 року, а також систем ППО SAMP/T, сучасних радарів, ракет класу "повітря – повітря" та керованих авіабомб. До того ж Україна розраховує отримати новий пакет військової допомоги вже до завершення року, за що президент висловив вдячність Франції та Еммануелю Макрону.

Дипломатичний візит Президента України. Фото: допис Зеленського у Telegram

Іспанія продовжує надавати масштабну підтримку Україні, особливо у сфері протиповітряної оборони. Під час зустрічі в Мадриді прем’єр Педро Санчес оголосив про виділення 100 млн євро на закупівлю ракет для ППО через програму PURL, 215 млн євро для SAFE та ще 200 млн євро на зміцнення енергетичного сектору. Крім того, Іспанія працює над новим оборонним пакетом, який передбачає постачання ракет для комплексів IRIS-T, — президент окремо подякував Мадриду за цю підтримку.

Нагадаємо, що під час зустрічі 18 листопада Володимир Зеленський розкрив деталі перемовин із Педро Санчесом та натякнув на масштабність нового іспанського оборонного пакета.

Раніше ми також інформували, що президент Зеленський готується до переговорів із Реджепом Тайїпом Ердоганом 19 листопада, де очікується обговорення ключових умов справедливого миру.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
