Зеленский провел разговор с Киром Стармером и анонсировал встречу Коалиции желающих

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава государства после разговора анонсировал проведение встречи Коалиции желающих.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram во вторник, 25 ноября.

Зеленский провел разговор со Стармером

Во время разговора с премьером Британии президент обсудил ночной удар России по Украине и дальнейшие шаги для завершения войны.

"Этой ночью была очередная российская атака — и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие. После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди", — написал президент.

Как сообщил Зеленский, совместно со Стармером они скоординировали позиции для проведения Коалиции желающих уже сегодня, 25 ноября.

"Сегодня состоится встреча Коалиции желающих. Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты", — сообщил глава государства.

Напомним, накануне Владимир Зеленский обсудил результаты переговоров с премьером Испании.

А также президент оценил новый мирный план и подвел итоги встреч в Женеве.