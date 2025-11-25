Видео
Україна
Зеленский анонсировал встречу Коалиции желающих

Зеленский анонсировал встречу Коалиции желающих

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 12:52
обновлено: 13:39
Зеленский провел разговор с Киром Стармером и анонсировал встречу Коалиции желающих
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава государства после разговора анонсировал проведение встречи Коалиции желающих.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram во вторник, 25 ноября.

Читайте также:

Зеленский провел разговор со Стармером

Во время разговора с премьером Британии президент обсудил ночной удар России по Украине и дальнейшие шаги для завершения войны.

"Этой ночью была очередная российская атака — и это в то время, когда Украина вместе с Америкой, Европой, многими другими в мире работают фактически круглосуточно, чтобы остановить кровопролитие. После встреч в Женеве мы видим много перспектив, которые могут сделать путь к миру реальным. Есть весомые результаты, и еще много работы впереди", — написал президент.

Как сообщил Зеленский, совместно со Стармером они скоординировали позиции для проведения Коалиции желающих уже сегодня, 25 ноября.

"Сегодня состоится встреча Коалиции желающих. Мы скоординировали позиции и приоритетные вопросы для обсуждения, а также некоторые наши следующие шаги и контакты", — сообщил глава государства.

Напомним, накануне Владимир Зеленский обсудил результаты переговоров с премьером Испании.

А также президент оценил новый мирный план и подвел итоги встреч в Женеве.

Владимир Зеленский Коалиция желающих
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
