Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мирный план для Украины — началась встреча Коалиции желающих

Мирный план для Украины — началась встреча Коалиции желающих

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 17:47
обновлено: 18:47
Коалиция желающих началась - согласовывается мирный план по Украине
Коалиция желающих. Фото: Reuters

Во вторник, 25 ноября Коалиция желающих начала запланированную видеоконференцию, которую совместно возглавляют премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, сосредотачивая внимание на формировании мирного плана для Украины. Участники обсуждают дальнейшие шаги международной группы из более трех десятков государств, стремящихся способствовать выполнению соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом сообщили Sky News.

Реклама
Читайте также:

Встреча Коалиции желающих по мирному плану

По информации Sky News, встреча проходит в формате видеоконференции, в которой принимают участие Кир Стармер и Эммануэль Макрон, уделяя значительное внимание наработке параметров мирного соглашения по Украине. Группа государств работает над детализацией совместных подходов, которые позволят обеспечить выполнение договоренностей между Киевом и Москвой, когда будет наработан финальный документ мирного соглашения. Кир Стармер виртуально выступил перед Коалицией желающих, указав, что Украина предложила "некоторые конструктивные изменения" к мирному предложению.

"Я действительно считаю, что мы движемся в позитивном направлении, и сегодня есть признаки того, что в основном большинство текста, как отмечает Владимир, можно принять", — отметил Стармер.

Коалиции нужно подготовить планирование финансирования Вооруженных Сил Украины, чтобы она могла защищать себя, подчеркнул премьер-министр Великобритании.

"Я призываю коллег, которые сегодня днем участвуют в телефонном разговоре, подтвердить свои национальные обязательства, поскольку нам нужно обеспечить наличие мощных возможностей и надежных планов", — добавил Стармер.

Отмечается, что страны-участницы Коалиции желающих стремятся согласовать механизмы международной поддержки Украины для долгосрочного мира.

Напомним, что Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером объявил о предстоящей встрече Коалиции желающих.

Ранее мы также информировали, что во время официального визита в Лондон Владимир Зеленский продемонстрировал Киру Стармеру украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, который планируют изготавливать в Великобритании для Украины.

Франция Эммануэль Макрон Великобритания Кир Стармер Коалиция желающих
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации