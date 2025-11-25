Коалиция желающих началась - согласовывается мирный план по Украине

Коалиция желающих. Фото: Reuters

Во вторник, 25 ноября Коалиция желающих начала запланированную видеоконференцию, которую совместно возглавляют премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, сосредотачивая внимание на формировании мирного плана для Украины. Участники обсуждают дальнейшие шаги международной группы из более трех десятков государств, стремящихся способствовать выполнению соглашения между Киевом и Москвой.

Встреча Коалиции желающих по мирному плану

По информации Sky News, встреча проходит в формате видеоконференции, в которой принимают участие Кир Стармер и Эммануэль Макрон, уделяя значительное внимание наработке параметров мирного соглашения по Украине. Группа государств работает над детализацией совместных подходов, которые позволят обеспечить выполнение договоренностей между Киевом и Москвой, когда будет наработан финальный документ мирного соглашения. Кир Стармер виртуально выступил перед Коалицией желающих, указав, что Украина предложила "некоторые конструктивные изменения" к мирному предложению.

"Я действительно считаю, что мы движемся в позитивном направлении, и сегодня есть признаки того, что в основном большинство текста, как отмечает Владимир, можно принять", — отметил Стармер.

Коалиции нужно подготовить планирование финансирования Вооруженных Сил Украины, чтобы она могла защищать себя, подчеркнул премьер-министр Великобритании.

"Я призываю коллег, которые сегодня днем участвуют в телефонном разговоре, подтвердить свои национальные обязательства, поскольку нам нужно обеспечить наличие мощных возможностей и надежных планов", — добавил Стармер.

Отмечается, что страны-участницы Коалиции желающих стремятся согласовать механизмы международной поддержки Украины для долгосрочного мира.

Напомним, что Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером объявил о предстоящей встрече Коалиции желающих.

Ранее мы также информировали, что во время официального визита в Лондон Владимир Зеленский продемонстрировал Киру Стармеру украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, который планируют изготавливать в Великобритании для Украины.