Мирний план Трампа на 28 пунктів — Лавров розповів, як у Кремлі отримали документ

Сергій Лавров. Фото: Reuters

У Росії заявили, що отримали запропонований США мирний план щодо завершення війни проти України неофіційними каналами. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, документ складається з 28 пунктів, і жодних інших його версій Москва нібито не отримувала.

Про це глава російського МЗС заявив у коментарі росЗМІ.

Лавров зробив заяву щодо мирного плану

Російський міністр заявив, що США та їхні партнери нібито намагаються "переінакшити" первинний документ та підірвати ініціативу президента Дональда Трампа. За словами Лаврова, Москва очікує на фінальну версію, узгоджену Вашингтоном з європейськими союзниками та Україною.

"Ми очікуємо від них тієї версії, яку вони вважатимуть проміжною з точки зору завершення фази узгодження цього тексту з європейцями з українцями. Тоді ми будемо дивитись", — сказав Лавров.

Міністр також заявив, що ситуація може кардинально змінитися, якщо з документа будуть вилучені домовленості, які нібито були досягнуті під час зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі. Лавров підкреслив, що Росія наполягає на збереженні "духу і букви" цих домовленостей, інакше перемовини можуть зайти в глухий кут.

Вплив РФ на мирний план США

Британський журналіст і письменник Люк Гардінг, відомий своїми розслідуваннями щодо російської дезінформації та роботи спецслужб, у матеріалі The Guardian звернув увагу на дивні мовні особливості в документі.

На його думку, низка фраз свідчить, що окремі частини тексту могли бути спочатку написані російською мовою, а вже потім перекладені англійською.

Третій пункт плану з 28 пунктів звучить так: "Очікується, що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі".

"It is expected" — це незграбна пасивна конструкція в англійській мові. Російський варіант — "ожидается" — має більше сенсу і є звичною дієслівною формою", — написав Гардінг.

Серед інших можливих русиз­мів, що проступають у тексті, журналіст виділяє слова і конструкції, які звучать ухильно або ідеологічно забарвлено — як-от "закрепить" чи розмиті формулювання, що створюють правову невизначеність. Це нетипово для англомовних дипломатичних документів США, де переважає чітка, формальна правова мова.

Як раніше підтвердив Білий дім, документ було підготовлено російським спецпредставником Кирилом Дмитрієвим у співпраці з представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом під час зустрічі в Маямі.

Нагадаємо, 25 листопада відбулася зустріч Коаліції охочих щодо нового мирного плану для завершення війни в Україні.

А також стало відомо, що у оновленому документі було змінено пункт щодо чисельності ЗСУ.