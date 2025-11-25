США прибрали обмеження чисельності ЗСУ у новій редакції мирного плану

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У новій редакції мирного плану Сполучених Штатів Америки щодо України немає обмеження чисельності ЗСУ.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело у вівторок, 25 листопада.

Мирний план щодо завершення війни в Україні

В оновленій версії мирного плану США виключили формулювання про "обмеження" чисельності української армії до 600 тисяч осіб. Натомість документ зазначає, що чисельність ЗСУ "залишатиметься" на визначеному рівні.

Джерело зазначає, що змінене формулювання відрізняється від попереднього та не передбачає обмеження ЗСУ.

"Слова про "обмежується на рівні 600 тисяч" були в принципі прибрані. Замість них є слово "залишається" і далі речення у зміненій редакції. І слово "залишається" не має нічого спільного зі словом "обмежується", — каже співрозмовник видання.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що під час переговорів у Женеві Україна та США досягли розуміння щодо основних умов мирного плану.

Раніше у Росії заявили, що ознайомились з одним із варіантів мирного плану щодо України.