США убрали ограничение численности ВСУ в новой редакции мирного плана

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В новой редакции мирного плана Соединенных Штатов Америки в отношении Украины нет ограничения численности ВСУ.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник во вторник, 25 ноября.

В обновленной версии мирного плана США исключили формулировку об "ограничении" численности украинской армии до 600 тысяч человек. Зато документ отмечает, что численность ВСУ "будет оставаться" на определенном уровне.

Источник отмечает, что измененная формулировка отличается от предыдущей и не предусматривает ограничения ВСУ.

"Слова об "ограничивается на уровне 600 тысяч" были в принципе убраны. Вместо них есть слово "остается" и далее предложение в измененной редакции. И слово "остается" не имеет ничего общего со словом "ограничивается", — говорит собеседник издания.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что во время переговоров в Женеве Украина и США достигли понимания относительно основных условий мирного плана.

Ранее в России заявили, что ознакомились с одним из вариантов мирного плана по Украине.