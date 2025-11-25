Зеленский едет в США для финальных договоренностей по мирному плану — детали

Рустем Умеров. Фото: Getty Images

Во время переговоров в Женеве 23-24 ноября делегации Украины и США смогли достичь понимания по ключевым условиям мирного плана. Теперь Украина рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров во вторник, 25 ноября.

"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента (Дональда. — Ред.) Трампа, направленные на завершение войны", — говорится в сообщении.

Кроме того, Умеров анонсировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Трампом.

"Наши делегации достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденных в Женеве. Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, недавно Трамп заявил о положительных сдвигах в переговорах по прекращению войны в Украине.

Также после встречи в Женеве появилась информация, что мирного плана из 28 пунктов больше не существует.