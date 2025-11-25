Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та США досягли розуміння у Женеві — деталі від Умєрова

Україна та США досягли розуміння у Женеві — деталі від Умєрова

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 12:51
Оновлено: 12:51
Зеленський їде до США для фінальних домовленостей щодо мирного плану — деталі
Рустем Умєров. Фото: Getty Images

Під час переговорів у Женеві, 23-24 листопада, делегації України та США змогли досягти розуміння щодо ключових умов мирного плану. Тепер Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров у вівторок, 25 листопада.

Реклама
Читайте також:
Умєров допис
Допис Рустема Умєрова. Фото: скриншот

Зеленський їде до США — про що домовлятимуться

"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента (Дональда,  Ред.) Трампа, спрямовані на завершення війни", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Трампом.

"Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив про позитивні зрушення у перемовинах щодо припинення війни в Україні.

Також після зустрічі в Женеві з’явилась інформація, що мирного плану з 28 пунктів більше не існує.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп Україна мирний план Рустем Умєров
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації