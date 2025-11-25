Зеленський їде до США для фінальних домовленостей щодо мирного плану — деталі

Рустем Умєров. Фото: Getty Images

Під час переговорів у Женеві, 23-24 листопада, делегації України та США змогли досягти розуміння щодо ключових умов мирного плану. Тепер Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров у вівторок, 25 листопада.

"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента (Дональда, — Ред.) Трампа, спрямовані на завершення війни", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Трампом.

"Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив про позитивні зрушення у перемовинах щодо припинення війни в Україні.

Також після зустрічі в Женеві з’явилась інформація, що мирного плану з 28 пунктів більше не існує.