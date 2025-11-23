Відео
Головна Новини дня Зеленський повідомив про перші результати зустрічей в Женеві

Зеленський повідомив про перші результати зустрічей в Женеві

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 16:07
Оновлено: 16:31
Зеленський розповів про перші результати зустрічі в Женеві
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розповів про перші результати роботи української делегації в Женеві. Він наголосив, що мирний план США може врахувати бачення України щодо завершення війни.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в неділю, 23 листопада.

Читайте також:

Зеленський про результати пепреговорів у Женеві

Президент зазначив, що команда делегації надала короткі звіти щодо перших зустрічей і переговорів. Зокрема, йдеться про те, що американський план миру може включати важливі елементи, які відповідають українському баченню.

Глава держави також підкреслив, що робота української делегації триває, і її метою є забезпечення того, щоб усі запропоновані елементи були дійсно ефективними для досягнення завершення війни.

"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. Триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди — врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні", — сказав президент.

Зеленський розповів про зустрічі в Женеві
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що 23 листопада українська делегація розпочала роботу в Швейцарії. Вона передбачає низку важливих зустрічей та переговорів.

А також Володимир Зеленський прокоментував роботу делегації над планом миру.

Володимир Зеленський переговори Швейцарія війна в Україні мирний план
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
