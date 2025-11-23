Українська делегація розпочала роботу в Женеві — Єрмак

Українська делегація розпочала роботу в Женеві — деталі
У неділю, 23 листопада, українська делегація розпочала роботу в Женеві (Швейцарія) щодо досягнення миру. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.
Україна розпочала роботу щодо миру в Женеві — що відомо
Сьогодні, 23 листопада, Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.
Зокрема, сам Єрмак вже провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.
Наступна розмова має відбутися із делегацією Сполучених Штатів Америки.
"Наступна зустріч — із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", — поінформував Єрмак.
