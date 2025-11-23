Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українська делегація розпочала роботу в Женеві — деталі

Українська делегація розпочала роботу в Женеві — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 13:23
Оновлено: 13:55
Українська делегація розпочала роботу в Женеві — Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Reuters

У неділю, 23 листопада, українська делегація розпочала роботу в Женеві (Швейцарія) щодо досягнення миру. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Україна розпочала роботу щодо миру в Женеві — що відомо

Сьогодні, 23 листопада, Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.

Зокрема, сам Єрмак вже провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.

Наступна розмова має відбутися із делегацією Сполучених Штатів Америки.

"Наступна зустріч — із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", — поінформував Єрмак.

Робота України в Женеві
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз планує представити у Женеві власну контрпропозицію до "мирного плану" Трампа. 

Також ми інформували, хто представлятиме США у Женеві під час обговорення "мирного плану".

Дональд Трамп Тернопіль Швейцарія війна в Україні мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації