Українська делегація розпочала роботу в Женеві — Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Reuters

У неділю, 23 листопада, українська делегація розпочала роботу в Женеві (Швейцарія) щодо досягнення миру. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Україна розпочала роботу щодо миру в Женеві — що відомо

Сьогодні, 23 листопада, Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.

Зокрема, сам Єрмак вже провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером.

Наступна розмова має відбутися із делегацією Сполучених Штатів Америки.

"Наступна зустріч — із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", — поінформував Єрмак.

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз планує представити у Женеві власну контрпропозицію до "мирного плану" Трампа.

Також ми інформували, хто представлятиме США у Женеві під час обговорення "мирного плану".