Украинская делегация начала работу в Женеве — детали

Дата публикации 23 ноября 2025 13:23
обновлено: 13:55
Украинская делегация начала работу в Женеве — Ермак
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Reuters

В воскресенье, 23 ноября, украинская делегация начала работу в Женеве (Швейцария) по достижению мира. Всего сегодня предусмотрен ряд встреч в различных форматах.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Читайте также:

Украина начала работу по миру в Женеве — что известно

Сегодня, 23 ноября, Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве.

В частности, сам Ермак уже провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером.

Следующий разговор должен состояться с делегацией Соединенных Штатов Америки.

"Следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в различных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", — сообщил Ермак.

Робота України в Женеві
Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Ранее мы сообщали, что Европейский Союз планирует представить в Женеве собственное контрпредложение к "мирному плану" Трампа.

Также мы информировали, кто будет представлять США в Женеве при обсуждении "мирного плана".

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
