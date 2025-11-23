Украинская делегация начала работу в Женеве — Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Reuters

В воскресенье, 23 ноября, украинская делегация начала работу в Женеве (Швейцария) по достижению мира. Всего сегодня предусмотрен ряд встреч в различных форматах.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Украина начала работу по миру в Женеве — что известно

Сегодня, 23 ноября, Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве.

В частности, сам Ермак уже провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером.

Следующий разговор должен состояться с делегацией Соединенных Штатов Америки.

"Следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в различных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", — сообщил Ермак.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

