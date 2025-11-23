В Женеву прибудут представители Трампа — обсудят с украинцами и ЕС мирный план

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Министр армии США Дэн Дрисколл и его команда прибудут сегодня, 23 ноября, в Женеву, где проведут встречи с высокопоставленными чиновниками Украины. Они обсудят следующие шаги для мирного урегулирования в соответствии с мирным планом Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Кто будет представлять США и ЕС

Источник агентства проинформировал, что государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф присоединятся к этим переговорам. Цель — согласовать формулировки к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом.

Также запланирована встреча между российской делегацией и американской делегацией для обсуждения предложенного мирного плана, которая "состоится быстро", сказал чиновник, но не в Женеве. Чиновник отказался уточнить, где и когда состоится эта встреча.

Советники по национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании также примут участие в Женевской встрече, сообщил CNN дипломатический источник.

Напомним, в своей большой статье уважаемое издание The Economist вдребезги разгромило план Трампа. Издание привело аргументы, что этот план является ужасным для Украины, ЕС и даже США.

В свою очередь чиновник ЕС посоветовал Стиву Уиткоффу обратиться к психиатру. Все из-за наглой попытки продвинуть в план возможность для США заработать на замороженных активах РФ в Европе.