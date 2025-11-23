До Женеви прибудуть представники Трампа — обговорять з українцями та ЄС мирний план

План Трампа обговорять сьогодні в Женеві — хто представлятиме США
Міністр армії США Ден Дрісколл та його команда прибудуть сьогодні, 23 листопада, до Женеви, де проведуть зустрічі з високопосадовцями України. Вони обговорять наступні кроки для мирного врегулювання згідно з мирним планом Трампа.
Про це повідомляє CNN.
Хто представлятиме США та ЄС
Джерело агенції проінформувало, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф приєднаються до цих переговорів. Мета — узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом.
Також запланована зустріч між російською делегацією та американською делегацією для обговорення запропонованого мирного плану, яка "відбудеться швидко", сказав чиновник, але не в Женеві. Чиновник відмовився уточнити, де і коли відбудеться ця зустріч.
Радники з національної безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії також візьмуть участь у Женевській зустрічі, повідомило CNN дипломатичне джерело.
Нагадаємо, у своїй великій статі поважно видання The Economist вщент розгромило план Трампа. Видання навело аргументи, що цей план є жахливим для України, ЄС та навіть США.
Своєю чергою чиновник ЄС порадив Стіву Віткоффу звернутись до психіатра. Все через нахабну спробу просунути в план можливість для США заробити на заморожених активах РФ у Європі.
