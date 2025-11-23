До Женеви прибудуть представники Трампа — обговорять з українцями та ЄС мирний план

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Міністр армії США Ден Дрісколл та його команда прибудуть сьогодні, 23 листопада, до Женеви, де проведуть зустрічі з високопосадовцями України. Вони обговорять наступні кроки для мирного врегулювання згідно з мирним планом Трампа.

Хто представлятиме США та ЄС

Джерело агенції проінформувало, що державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф приєднаються до цих переговорів. Мета — узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом.

Також запланована зустріч між російською делегацією та американською делегацією для обговорення запропонованого мирного плану, яка "відбудеться швидко", сказав чиновник, але не в Женеві. Чиновник відмовився уточнити, де і коли відбудеться ця зустріч.

Радники з національної безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії також візьмуть участь у Женевській зустрічі, повідомило CNN дипломатичне джерело.

Нагадаємо, у своїй великій статі поважно видання The Economist вщент розгромило план Трампа. Видання навело аргументи, що цей план є жахливим для України, ЄС та навіть США.

Своєю чергою чиновник ЄС порадив Стіву Віткоффу звернутись до психіатра. Все через нахабну спробу просунути в план можливість для США заробити на заморожених активах РФ у Європі.