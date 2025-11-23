Україна, США та ЄС програють від плану Трампа — аргументи від видання The Economist

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Так званий мирний план Дональда Трампа буде поганим для України, Європи та Америки. Це сумна суміш неприхованого опортунізму та стратегічної короткозорості.

Аргументи негативного впливу на всіх учасників цього плану наводить поважне видання The Economist.

Чому план Трампа є жахливим

Путін та Трамп на Алясці. Фото: Reuters

Видання зазначає, що цей план настільки погано опрацьований, настільки розпливчастий, незбалансований і непрактичний, що в більш нормальному світі він ніколи б не побачив світ, а як тільки просочився б, був би тихо забутий.

Автор матеріалу просить читачів зверніть увагу на розпливчастість і дивацтва цього плану — наприклад, план забороняє Україні запускати ракети по Москві або Санкт-Петербургу, але не по всій Росії, і не обмежує російські удари взагалі — і стане зрозуміла проста угода.

Отже, Росія отримує винагороду за припинення вторгнення, зберігаючи всі захоплені нею території й збільшивши кількість тих, які вона не захопила; її приймають назад до міжнародного співтовариства, включаючи "Велику вісімку"; звільняють від санкцій і надають щедрі можливості для заробітку.

Україна отримує припинення вогню, власний шанс заробити і американські гарантії того, що Росія більше на неї не нападе.

Чому від плану Трампа програє Україна

Зустріч Трампа і Путіна. Фото: Reuters

В тексті статті зазначається, що деталі плану малюють вкрай небезпечне майбутнє України. Великі міста, які передадуть Росії, а також великі укріплення, побудовані Україною за останні три роки підірвуть її власну оборону.

Україна повинна обмежити чисельність своєї армії 600 000 військовослужбовців, в той час, як для Росії обмежень немає. Жодні війська НАТО не можуть бути розміщені на українській території, що означає кінець європейським планам, досі нібито підтримуваним Америкою, розмістити там "сили підтримки".

Інша причина полягає в тому, що план щедро винагороджує агресію Путіна. Це стимулює його до нового удару по Україні та дає російському диктаторові гроші та час на відновлення армій, необхідних йому для реалізації його довгострокової мети – погрожувати чинити тиск на країни вздовж російського кордону, від Арктики до Чорного моря.

"Путін — серійний порушник міжнародних угод. Він буде знати, що, принаймні за Трампа, Америка зневажає своїх європейських союзників; з ними не консультувалися при розробці плану", — йдеться у матеріалі The Economist.

Чому цей план загрожує Америці та ЄС

Протести в США. Фото: Reuters

В матеріалі наводяться аргументи, що цей план є недобрим і для Америки та для її міжнародного впливу. Японія і Південна Корея візьмуть все, що відбуватиметься згідно з планом, до відома. Китай давно придивляється до Тайваню.

У пункті 10 йдеться, що в разі російського вторгнення Америка спровокує "скоординовану військову відповідь". Якби це було правдоподібним, це могло б зробити навіть цю угоду прийнятною. Але це не так.

"За часів президентів Обами й Байдена Америка завжди чітко давала зрозуміти, що не буде воювати з Росією безпосередньо через Україну. За Трампа неясно, чи буде Америка воювати з Росією навіть через НАТО. План щодо України робить свої "гарантії" повністю залежними від примхи Трампа, і ця обіцянка навіть не буде підтримана Конгресом США", — пише The Economist.

Також Пункт 10 також передбачає, що Америці буде виплачено винагороду за згоду підтримати Україну. Історія найманої війни показує, що якщо армія не бере на себе відповідальність добровільно, не можна розраховувати на її явку.

Нинішній американський план небезпечний не тільки для України, але й для Європи; тому її лідерам необхідно перейти від обурення до дій. Вони і так витратили занадто багато часу на порожні мрії.

Доказом того, що цей план — погана угода, є те, що він фактично є ультиматумом.

"Просто запитайте себе: якщо він пропонував Україні порятунок, навіщо Трампу нав'язувати його Зеленському? Якщо європейські союзники Америки вважали це розумним, навіщо їм тепер шукати спосіб — хоч якийсь — загальмувати його?", — зазначається у статті.

Нагадаємо, у тексті проєкту мирного плану США знайшли мовні невідповідності та "незграбні" конструкції, які нагадують русизми. Є підозра, що план був в оригіналі написаний російською, а потім невдало перекладений.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що у випадку відмови України підписати мирний план, вона може воювати далі "щосили". Водночас американський лідер додав, що його мирний план — не остаточна пропозиція для України.