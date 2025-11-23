Украина, США и ЕС проиграют от плана Трампа — аргументы от издания The Economist

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Так называемый мирный план Дональда Трампа будет плохим для Украины, Европы и Америки. Это печальная смесь нескрываемого оппортунизма и стратегической близорукости.

Аргументы негативного влияния на всех участников этого плана приводит уважаемое издание The Economist.

Реклама

Читайте также:

Почему план Трампа является ужасным

Путин и Трамп на Аляске. Фото: Reuters

Издание отмечает, что этот план настолько плохо проработан, настолько расплывчатый, несбалансированный и непрактичный, что в более нормальном мире он никогда бы не увидел свет, а как только просочился бы, был бы тихо забыт.

Автор материала просит читателей обратите внимание на расплывчатость и странности этого плана — например, план запрещает Украине запускать ракеты по Москве или Санкт-Петербургу, но не по всей России, и не ограничивает российские удары вообще - и станет понятна простая сделка.

Итак, Россия получает вознаграждение за прекращение вторжения, сохраняя все захваченные ею территории и увеличив количество тех, которые она не захватила; ее принимают обратно в международное сообщество, включая "Большую восьмерку"; освобождают от санкций и предоставляют щедрые возможности для заработка.

Украина получает прекращение огня, собственный шанс заработать и американские гарантии того, что Россия больше на нее не нападет.

Почему от плана Трампа проиграет Украина

Встреча Трампа и Путина. Фото: Reuters

В тексте статьи отмечается, что детали плана рисуют крайне опасное будущее Украины. Большие города, которые передадут России, а также крупные укрепления, построенные Украиной за последние три года подорвут ее собственную оборону.

Украина должна ограничить численность своей армии 600 000 военнослужащих, в то время, как для России ограничений нет. Никакие войска НАТО не могут быть размещены на украинской территории, что означает конец европейским планам, до сих пор якобы поддерживаемым Америкой, разместить там "силы поддержки".

Другая причина заключается в том, что план щедро вознаграждает агрессию Путина. Это стимулирует его к новому удару по Украине и дает российскому диктатору деньги и время на восстановление армий, необходимых ему для реализации его долгосрочной цели — угрожать оказывать давление на страны вдоль российской границы, от Арктики до Черного моря.

"Путин — серийный нарушитель международных соглашений. Он будет знать, что, по крайней мере при Трампе, Америка презирает своих европейских союзников; с ними не консультировались при разработке плана", — говорится в материале The Economist.

Почему этот план угрожает Америке и ЕС

Протесты в США. Фото: Reuters

В материале приводятся аргументы, что этот план является нехорошим и для Америки и для ее международного влияния. Япония и Южная Корея примут все, что будет происходить согласно плану, к сведению. Китай давно присматривается к Тайваню.

В пункте 10 говорится, что в случае российского вторжения Америка спровоцирует "скоординированный военный ответ". Если бы это было правдоподобным, это могло бы сделать даже это соглашение приемлемым. Но это не так.

"Во времена президентов Обамы и Байдена Америка всегда четко давала понять, что не будет воевать с Россией напрямую через Украину. При Трампе неясно, будет ли Америка воевать с Россией даже через НАТО. План по Украине делает свои "гарантии" полностью зависимыми от прихоти Трампа, и это обещание даже не будет поддержано Конгрессом США", — пишет The Economist.

Также Пункт 10 также предусматривает, что Америке будет выплачено вознаграждение за согласие поддержать Украину. История наемной войны показывает, что если армия не берет на себя ответственность добровольно, нельзя рассчитывать на ее явку.

Нынешний американский план опасен не только для Украины, но и для Европы; поэтому ее лидерам необходимо перейти от возмущения к действиям. Они и так потратили слишком много времени на пустые мечты.

Доказательством того, что этот план - плохая сделка, является то, что он фактически является ультиматумом.

"Просто спросите себя: если он предлагал Украине спасение, зачем Трампу навязывать его Зеленскому? Если европейские союзники Америки считали это разумным, зачем им теперь искать способ — хоть какой-то - затормозить его?", — отмечается в статье.

Напомним, в тексте проекта мирного плана США нашли языковые несоответствия и "неуклюжие" конструкции, которые напоминают русизмы. Есть подозрение, что план был в оригинале написан на русском, а затем неудачно переведен.

Напомним, Трамп подтвердил, что в случае отказа Украины подписать мирный план, она может воевать дальше "изо всех сил". В то же время американский лидер добавил, что его мирный план — не окончательное предложение для Украины.