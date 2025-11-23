Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня План Трампа плох для всех — The Economist объясняет "на пальцах"

План Трампа плох для всех — The Economist объясняет "на пальцах"

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 02:53
обновлено: 02:53
Украина, США и ЕС проиграют от плана Трампа — аргументы от издания The Economist
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Так называемый мирный план Дональда Трампа будет плохим для Украины, Европы и Америки. Это печальная смесь нескрываемого оппортунизма и стратегической близорукости.

Аргументы негативного влияния на всех участников этого плана приводит уважаемое издание The Economist.

Реклама
Читайте также:

Почему план Трампа является ужасным

Путін і трамп на алясці
Путин и Трамп на Аляске. Фото: Reuters

Издание отмечает, что этот план настолько плохо проработан, настолько расплывчатый, несбалансированный и непрактичный, что в более нормальном мире он никогда бы не увидел свет, а как только просочился бы, был бы тихо забыт.

Автор материала просит читателей обратите внимание на расплывчатость и странности этого плана — например, план запрещает Украине запускать ракеты по Москве или Санкт-Петербургу, но не по всей России, и не ограничивает российские удары вообще - и станет понятна простая сделка.

Итак, Россия получает вознаграждение за прекращение вторжения, сохраняя все захваченные ею территории и увеличив количество тех, которые она не захватила; ее принимают обратно в международное сообщество, включая "Большую восьмерку"; освобождают от санкций и предоставляют щедрые возможности для заработка.

Украина получает прекращение огня, собственный шанс заработать и американские гарантии того, что Россия больше на нее не нападет.

Почему от плана Трампа проиграет Украина

План Трампа поганий для всіх — The Economist пояснює "на пальцях" - фото 2
Встреча Трампа и Путина. Фото: Reuters

В тексте статьи отмечается, что детали плана рисуют крайне опасное будущее Украины. Большие города, которые передадут России, а также крупные укрепления, построенные Украиной за последние три года подорвут ее собственную оборону.

Украина должна ограничить численность своей армии 600 000 военнослужащих, в то время, как для России ограничений нет. Никакие войска НАТО не могут быть размещены на украинской территории, что означает конец европейским планам, до сих пор якобы поддерживаемым Америкой, разместить там "силы поддержки".

Другая причина заключается в том, что план щедро вознаграждает агрессию Путина. Это стимулирует его к новому удару по Украине и дает российскому диктатору деньги и время на восстановление армий, необходимых ему для реализации его долгосрочной цели — угрожать оказывать давление на страны вдоль российской границы, от Арктики до Черного моря.

"Путин — серийный нарушитель международных соглашений. Он будет знать, что, по крайней мере при Трампе, Америка презирает своих европейских союзников; с ними не консультировались при разработке плана", — говорится в материале The Economist.

Почему этот план угрожает Америке и ЕС

План Трампа поганий для всіх — The Economist пояснює "на пальцях" - фото 3
Протесты в США. Фото: Reuters

В материале приводятся аргументы, что этот план является нехорошим и для Америки и для ее международного влияния. Япония и Южная Корея примут все, что будет происходить согласно плану, к сведению. Китай давно присматривается к Тайваню.

В пункте 10 говорится, что в случае российского вторжения Америка спровоцирует "скоординированный военный ответ". Если бы это было правдоподобным, это могло бы сделать даже это соглашение приемлемым. Но это не так.

"Во времена президентов Обамы и Байдена Америка всегда четко давала понять, что не будет воевать с Россией напрямую через Украину. При Трампе неясно, будет ли Америка воевать с Россией даже через НАТО. План по Украине делает свои "гарантии" полностью зависимыми от прихоти Трампа, и это обещание даже не будет поддержано Конгрессом США", — пишет The Economist.

Также Пункт 10 также предусматривает, что Америке будет выплачено вознаграждение за согласие поддержать Украину. История наемной войны показывает, что если армия не берет на себя ответственность добровольно, нельзя рассчитывать на ее явку.

Нынешний американский план опасен не только для Украины, но и для Европы; поэтому ее лидерам необходимо перейти от возмущения к действиям. Они и так потратили слишком много времени на пустые мечты.

Доказательством того, что этот план - плохая сделка, является то, что он фактически является ультиматумом.

"Просто спросите себя: если он предлагал Украине спасение, зачем Трампу навязывать его Зеленскому? Если европейские союзники Америки считали это разумным, зачем им теперь искать способ — хоть какой-то - затормозить его?", — отмечается в статье.

Напомним, в тексте проекта мирного плана США нашли языковые несоответствия и "неуклюжие" конструкции, которые напоминают русизмы. Есть подозрение, что план был в оригинале написан на русском, а затем неудачно переведен.

Напомним, Трамп подтвердил, что в случае отказа Украины подписать мирный план, она может воевать дальше "изо всех сил". В то же время американский лидер добавил, что его мирный план — не окончательное предложение для Украины.

США Дональд Трамп война в Украине мирный план мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации