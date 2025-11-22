Відео
Трамп відповів, що буде, якщо Зеленський не погодиться на угоду

Трамп відповів, що буде, якщо Зеленський не погодиться на угоду

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 20:14
Оновлено: 20:15
Мирний план США — що буде, якщо Зеленський не погодиться
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп тисне на Президента України Володимира Зеленського щодо мирного плану. Американський лідер наголосив, якщо він не підпише угоду, то "може далі воювати щосили". 

Про це Дональд Трамп сказав журналістам 22 листопада. 

Читайте також:

Що каже Трамп про мирний план для України

"Зеленський може воювати скільки завгодно, якщо не погодиться на мирний план", — сказав Трамп, відповідаючи на питання, що станеться, якщо Україна відхилить його мирний план.  

Водночас американський лідер додав, що його мирний план — не остаточна пропозиція для України. Також він вкотре нагадав, що  війна між РФ та Україною ніколи б не сталася, якби він був президентом. 

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Зеленський мав прийняти угоду два роки тому. Він натякнув на можливе скорочення підтримки, якщо Київ відмовиться від запропонованої угоди. 

Крім того, президент США встановив Україні крайній термін ухвалення мирного плану. Це має трапитися до четверга, 27 листопада.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
