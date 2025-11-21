Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп встановив Україні крайній термін ухвалення мирного плану

Трамп встановив Україні крайній термін ухвалення мирного плану

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 19:00
Оновлено: 19:16
Трамп підтвердив дедлайн для України щодо мирного плану
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що встановив Україні крайній термін ухвалення мирного плану. За його словами, країна повинна підписати його до четверга, 27 листопада.

Про це Дональд Трамп сказав в радіоінтерв'ю Fox News у пʼятницю, 21 листопада.

Реклама
Читайте також:

Мирний план США

"У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, я схильний їх продовжувати. Але це четвер", — заявив Трамп.

Реклама

Відомо, що 27 листопада у США відзначають День подяки.

"Україна втрачає територію, а Путін не хоче продовжувати війну", — каже американський президент.

Реклама

Крім того, Трамп повідомив, що незабаром запровадить проти Росії "дуже потужні" санкції.

Нагадаємо, у мирному пункті США є 28 пунктів. Зокрема, йдеться про заборону на розміщення військ НАТО в Україні.

Реклама

А 21 листопада український лідер Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Сторони обговорили мирний план.

США війна Дональд Трамп Україна Росія мирний план
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації