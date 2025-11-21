Трамп підтвердив дедлайн для України щодо мирного плану

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що встановив Україні крайній термін ухвалення мирного плану. За його словами, країна повинна підписати його до четверга, 27 листопада.

Про це Дональд Трамп сказав в радіоінтерв'ю Fox News у пʼятницю, 21 листопада.

Мирний план США

"У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, я схильний їх продовжувати. Але це четвер", — заявив Трамп.

Відомо, що 27 листопада у США відзначають День подяки.

"Україна втрачає територію, а Путін не хоче продовжувати війну", — каже американський президент.

Крім того, Трамп повідомив, що незабаром запровадить проти Росії "дуже потужні" санкції.

Нагадаємо, у мирному пункті США є 28 пунктів. Зокрема, йдеться про заборону на розміщення військ НАТО в Україні.

А 21 листопада український лідер Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Сторони обговорили мирний план.