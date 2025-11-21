Зеленський говорив з Венсом — деталі розмови

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Венсом. Вони обговорили деталі із пропозиції Америки для закінчення війни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Деталі розмови Зеленського і Венса

Президент розповів, що сьогодні майже годину говорив з Венсом та міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. За його словами, вони обговорили багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни. Зеленський підкреслив, що сторони стараються зробити подальший шлях достойним та ефективним для досягнення тривалого миру.

"Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами. Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним", — зазначив український лідер.

Він додав, що Україна поважає прагнення Дональда Трампа закінчити кровопролиття, і наша країна позитивно сприймає кожну реалістичну пропозицію.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 21 листопада стало відомо, що Зеленський розмовляв з Венсом. Вони обговорювали запропонований Штатами мирний план.

Також президент описав роботу над мирним планом. За його словами, наразі фактично щогодини відбуваються зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато.