Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Говорили годину — Зеленський розкрив деталі розмови з Венсом

Говорили годину — Зеленський розкрив деталі розмови з Венсом

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 18:33
Оновлено: 18:43
Зеленський говорив з Венсом — деталі розмови
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 21 листопада провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Венсом. Вони обговорили деталі із пропозиції Америки для закінчення війни. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Деталі розмови Зеленського і Венса

Президент розповів, що сьогодні майже годину говорив з Венсом та міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. За його словами, вони обговорили багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни. Зеленський підкреслив, що сторони стараються зробити подальший шлях достойним та ефективним для досягнення тривалого миру. 

"Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами. Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним", — зазначив український лідер.

Він додав, що Україна поважає прагнення Дональда Трампа закінчити кровопролиття, і наша країна позитивно сприймає кожну реалістичну пропозицію. 

null
Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 21 листопада стало відомо, що Зеленський розмовляв з Венсом. Вони обговорювали запропонований Штатами мирний план.

Також президент описав роботу над мирним планом. За його словами, наразі фактично щогодини відбуваються зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні Джей Ді Венс мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації