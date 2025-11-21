Видео
Україна
Говорили час — Зеленский раскрыл детали разговора с Вэнсом

Говорили час — Зеленский раскрыл детали разговора с Вэнсом

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 18:33
обновлено: 18:43
Зеленский говорил с Вэнсом — детали разговора
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября провел телефонный разговор с вице-президентом США Вэнсом. Они обсудили детали из предложения Америки для окончания войны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Детали разговора Зеленского и Вэнса

Президент рассказал, что сегодня почти час говорил с Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. По его словам, они обсудили много деталей из предложения американской стороны для окончания войны. Зеленский подчеркнул, что стороны стараются сделать дальнейший путь достойным и эффективным для достижения длительного мира.

"Благодарен за внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами. Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным", — отметил украинский лидер.

Он добавил, что Украина уважает стремление Дональда Трампа закончить кровопролитие, и наша страна положительно воспринимает каждое реалистичное предложение.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 21 ноября стало известно, что Зеленский разговаривал с Вэнсом. Они обсуждали предложенный Штатами мирный план.

Также президент описал работу над мирным планом. По его словам, сейчас фактически каждый час происходят встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут изменить многое.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине Джей Ди Вэнс мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
