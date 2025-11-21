Зеленский провел телефонный разговор с Венсом — что известно

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 21 ноября, провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом.

Об этом сообщили источники в Офисе Президента.

Разговор Зеленского и Вэнса

"Звонок Зеленского и Вэнса завершился полчаса назад", — отметили источники в ОП.

Сейчас официальной информации о переговорах нет.

В то же время журналист Axios Барак Равид сообщал, что Зеленский и Вэнс обсудят предложенный Штатами мирный план.

Пост Равида. Фото: скриншот

Мирный план США

Напомним, в мирном плане США для урегулирования войны в Украине есть 28 пунктов. В частности, речь идет о признании Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими, а также запрет на размещение войск НАТО в Украине.

Впоследствии Зеленский рассказал подробности разговора с представителями США в Киеве. Он очертил требования по миру.

По информации СМИ, Штаты готовы вносить изменения в мирный план, который содержит гарантии безопасности, разработанные по образцу статьи 5 Устава НАТО.

Посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова работать над идеями, которые могут привести к справедливому завершению войны.

А заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин очертила "красные линии".

Уже на следующей неделе Зеленский обсудит мирный план с лидером США Дональдом Трампом.

О плане уже высказались в России. Там заявили, что официально не получали его. В то же время Зеленский отметил, что работа над мирным планом активно продолжается.

Также украинский лидер обратился к гражданам. По его словам, страна переживает один из самых сложных моментов за всю свою новейшую историю.