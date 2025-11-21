Россия отреагировала на мирный план США по Украине — что заявили

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Максим Шипенков/Pool via REUTERS

В России высказались о мирном плане от Соединенных Штатов Америки по урегулированию войны. Там заявили, что официально его не получали.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в пятницу, 21 ноября.

Мирный план США

"Официально Россия не получала никаких планов США по Украине", — заявила Захарова.

В то же время в Белом доме сообщали, что уже в течение месяца ведут переговоры по плану с Россией и Украиной.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил слова Захаровой. По его словам, предметного обсуждения пунктов не было. Он подчеркнул, что Украина должна "принять ответственное решение и начать договариваться".

Песков заявил, что РФ якобы открыта к мирным переговорам ради успеха, а не процесса.

"Москва хочет, чтобы мирные переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не хочет обсуждать их в "мегафонном режиме", — говорит он.

Также спикер Кремля добавил, что встреча российского диктатора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа нужна, но для этого необходимо провести много работы.

Напомним, мирный план США состоит из 28 пунктов. В частности, речь идет о "замораживании" ситуации на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.

А на следующей неделе украинский лидер Владимир Зеленский проведет разговор с Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план.