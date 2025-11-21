Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В России высказались о мирном плане США относительно войны

В России высказались о мирном плане США относительно войны

Ua en ru
Дата публикации 21 ноября 2025 13:55
обновлено: 14:30
Россия отреагировала на мирный план США по Украине — что заявили
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Максим Шипенков/Pool via REUTERS

В России высказались о мирном плане от Соединенных Штатов Америки по урегулированию войны. Там заявили, что официально его не получали.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в пятницу, 21 ноября.

Реклама
Читайте также:

Мирный план США

"Официально Россия не получала никаких планов США по Украине", — заявила Захарова.

В то же время в Белом доме сообщали, что уже в течение месяца ведут переговоры по плану с Россией и Украиной.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил слова Захаровой. По его словам, предметного обсуждения пунктов не было. Он подчеркнул, что Украина должна "принять ответственное решение и начать договариваться".

Песков заявил, что РФ якобы открыта к мирным переговорам ради успеха, а не процесса.

"Москва хочет, чтобы мирные переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не хочет обсуждать их в "мегафонном режиме", — говорит он.

Также спикер Кремля добавил, что встреча российского диктатора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа нужна, но для этого необходимо провести много работы.

Напомним, мирный план США состоит из 28 пунктов. В частности, речь идет о "замораживании" ситуации на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.

А на следующей неделе украинский лидер Владимир Зеленский проведет разговор с Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план.

США война Дональд Трамп Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации