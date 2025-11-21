Росія відреагувала на мирний план США щодо України — що заявили

Відео
У Росії висловилися про мирний план США щодо війни

У Росії висловилися про мирний план США щодо війни

Дата публікації: 21 листопада 2025 13:55
Оновлено: 14:11
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS

У Росії висловилися про мирний план від Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання війни. Там заявили, що офіційно його не отримували.

Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова у пʼятницю, 21 листопада.

Мирний план США

"Офіційно Росія не отримувала жодних планів США щодо України", — заявила Захарова.

Водночас у Білому домі повідомляли, що вже упродовж місяця ведуть переговори щодо плану з Росією та Україною.

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив слова Захарової. За його словами, предметного обговорення пунктів не було. Він наголосив, що Україна повинна "прийняти відповідальне рішення і почати домовлятися".

Пєсков заявив, що РФ нібито відкрита до мирних переговорів заради успіху, а не процесу.

"Москва хоче, щоб мирні переговори щодо України увінчалися успіхом, тому не хоче обговорювати їх у "мегафонному режимі", — каже він.

Також речник Кремля додав, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа потрібна, але для цього необхідно провести багато роботи.

Нагадаємо, мирний план США складається з 28 пунктів. Зокрема, йдеться про "замороження" ситуації на лінії зіткнення в Херсонській та Запорізькій областях.

А наступного тижня український лідер Володимир Зеленський проведе розмову з Дональдом Трампом, аби обговорити мирний план.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
