Популярні запити

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Новини дня Опрацьовуємо пропозиції — Умєров про "мирний план" США

Опрацьовуємо пропозиції — Умєров про "мирний план" США

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 10:09
Оновлено: 10:09
Умєров прокоментував заяви ЗМІ про схвалення "мирного плану"
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров заперечив повідомлення ЗМІ про нібито погодження пунктів "мирного плану" США. Він зазначив, що наразі триває опрацювання пропозиції партнерів.

Про це Рустем Умєров написав у Facebook  у п'ятницю, 21 листопада.

Читайте також:

Умєров про "мирний план" США

Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" мирного плану США не мають нічого спільного з реальністю. За його словами, це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій.

Умєров наголосив, що наразі триває виважене опрацювання пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України — суверенітет, безпека людей і справедливий мир.

"Поки в Києві триває робота з американською делегацією, у публічному просторі з’являються припущення щодо змісту консультацій. Хочу одразу коротко уточнити. 

Під час відрядження до Сполучених Штатів моя задача була технічною — організація зустрічей і підготовка діалогу. Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", — поінформував секретар РНБО.

А також нагадав, що учора, 20 листопада, відбулася розмова президента України з американською делегацією, уповноваженою президентом Трампом. За його словами, сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами.

"Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції", — зазначив Умєров.

Умєров про мирний план США
Скриншот повідомлення Умєрова/Facebook

Нагадаємо, що 20 листопада Президент України Володимир Зеленський отримав від США проєкт "мирного плану".

Згодом пані посол України в США Ольга Стефанішина розкрила деталі "мирного плану".

Пізніше в іноземних ЗМІ з'явилася інформація, що США готові вносити зміни до "мирного плану" щодо України.

США перемир'я війна в Україні мирний план Рустем Умєров
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
