Адміністрація Трампа готова вносити зміни до нового мирного плану щодо України

Сполучені Штати представили Україні новий "мирний план" із 28 пунктів, який може покласти край війні. Водночас адміністрація Трампа готова вносити до нього зміни.

Про це повідомляє Axios.

Що відомо про готовність США до змін у плані

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський назвав план "баченням" Сполучених Штатів, але не остаточною пропозицією.

Зокрема, глава держави заявив, що Україна чітко окреслила свої "червоні лінії" і зробить свій внесок, щоб зробити плант "по-справжньому змістовним".

Чиновник США також повідомив Axios, що адміністрація розглядає план як "живий документ", який може бути змінений за підсумками обговорень зі сторонами. Водночас він додав, що Україна позитивно поставилася до багатьох пунктів переговорів і "зуміла реалізувати деякі зі своїх позицій".

"Ми докладаємо серйозних зусиль, щоб знайти рішення, яке підходить кінець війні в Україні, так само, як ми поклали кінець війні в Газі. Ми вважаємо, що цей план непростий, але він корисний для України", — заявив високопоставлений представник Білого дому.

Зазначимо, що Axios також опублікувало всі 28 пунктів "мирного плану" США, який охоплює територіальні поступки, відмову від НАТО, скорочення армії і не тільки. Усі пункти збігаються з тими, які вже опублікував нардеп Олексій Гончаренко. Ознайомитися з ними можна за цим посиланням.

Також ми писали, що за даними Financial Times, у США очікують, що Зеленський підпише "мирний план" до 27 листопада, а вже до кінця 2025 року війна буде закінчена.