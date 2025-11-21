Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США готові вносити зміни до "мирного плану" щодо України, — Axios

США готові вносити зміни до "мирного плану" щодо України, — Axios

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 03:41
Оновлено: 04:06
Адміністрація Трампа готова вносити зміни до нового мирного плану щодо України
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сполучені Штати представили Україні новий "мирний план" із 28 пунктів, який може покласти край війні. Водночас адміністрація Трампа готова вносити до нього зміни.

Про це повідомляє Axios. 

Реклама
Читайте також:

Що відомо про готовність США до змін у плані

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський назвав план "баченням" Сполучених Штатів, але не остаточною пропозицією.

Зокрема, глава держави заявив, що Україна чітко окреслила свої "червоні лінії" і зробить свій внесок, щоб зробити плант "по-справжньому змістовним".

Чиновник США також повідомив Axios, що адміністрація розглядає план як "живий документ", який може бути змінений за підсумками обговорень зі сторонами. Водночас він додав, що Україна позитивно поставилася до багатьох пунктів переговорів і "зуміла реалізувати деякі зі своїх позицій".

"Ми докладаємо серйозних зусиль, щоб знайти рішення, яке підходить кінець війні в Україні, так само, як ми поклали кінець війні в Газі. Ми вважаємо, що цей план непростий, але він корисний для України", — заявив високопоставлений представник Білого дому.

Зазначимо, що Axios також опублікувало всі 28 пунктів "мирного плану" США, який охоплює територіальні поступки, відмову від НАТО, скорочення армії і не тільки. Усі пункти збігаються з тими, які вже опублікував нардеп Олексій Гончаренко. Ознайомитися з ними можна за цим посиланням.

Також ми писали, що за даними Financial Times, у США очікують, що Зеленський підпише "мирний план" до 27 листопада, а вже до кінця 2025 року війна буде закінчена.

США Дональд Трамп війна в Україні Росія мирний план мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації