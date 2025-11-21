США розраховують, що Зеленський підпише новий "мирний план" до 27 листопада

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Сполучені Штати розраховують, що президент України Володимиром Зеленський підпише новий "мирний план" уже наступного тижня. Водночас саму війну РФ проти України Вашингтон має намір закінчити до кінця 2025 року.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами українських чиновників, на Україну чиниться сильний тиск, щоб Київ якомога швидше прийняв масштабний "мирний план", розроблений адміністрацією Трампа спільно з Москвою, щоб покласти край війні.

Зокрема, адміністрація Трампа повідомила Зеленському та іншим людям у його команді, що Білий дім працює в "агресивному" режимі по завершенню розробки пропозиції, щоб закінчити війну вже до кінця цього року.

Чиновники додали, що офіційні особи США очікують, що Зеленський підпише угоду "до Дня подяки" у четвер наступного тижня. Тобто, до 27 листопада. Опісля Вашингтон має намір передати мирний договір Москві та завершити процес до початку грудня.

Водночас FT пише, що дотримання цих термінів видається вкрай малоймовірним, оскільки чиновники в Офісі президента України заявили, що є кілька пунктів, які є чіткими червоними лініями для Києва. Вони додали, що працюють над зустрічними пропозиціями для надання американській стороні.

"Це мінеральна угода 2.0", — сказав високопоставлений український чиновник, маючи на увазі спірну угоду між Києвом і Вашингтоном, яку обговорювали протягом кількох місяців на початку 2025 року, і яка надала США права на найважливіші мінеральні ресурси України.

За словами людей, знайомих із новим "мирним планом" із 28 пунктів, документ вимагатиме від України поступитися підконтрольними Києву частинами Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ вдвічі й відмовитися від "життєво важливих категорій озброєнь".

Нагадаємо, увечері 20 листопада Володимир Зеленський повідомив, що зустрічався з представниками США, які надали свої пропозиції щодо закінчення війни в Україні. Він додав, що сторони домовилися, що команди працюватимуть над цими пропозиціями.

Також ми писали, що нардеп Олексій Гончаренко опублікував 28 пунктів, які, як стверджується, включені до нового "мирного плану". Ознайомитися з ним можна за цим посиланням.