США хотят, чтобы Киев подписал "мирный план" — FT узнало дату

США хотят, чтобы Киев подписал "мирный план" — FT узнало дату

Дата публикации 21 ноября 2025 02:03
обновлено: 02:03
США рассчитывают, что Зеленский подпишет новый "мирный план" до 27 ноября
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Соединенные Штаты рассчитывают, что президент Украины Владимиром Зеленский подпишет новый "мирный план" уже на следующей неделе. В то же время саму войну РФ против Украины Вашингтон намерен закончить до конца 2025 года.

Об этом сообщает Financial Times.

Читайте также:

Что известно о намерениях США по окончанию войны в Украине

По словам украинских чиновников, на Украину оказывается сильное давление, чтобы Киев как можно скорее принял масштабный "мирный план", разработанный администрацией Трампа совместно с Москвой, чтобы положить конец войне.

В частности, администрация Трампа сообщила Зеленскому и другим людям в его команде, что Белый дом работает в "агрессивном" режиме по завершению разработки предложения, чтобы закончить войну уже до конца этого года.

Чиновники добавили, что официальные лица США ожидают, что Зеленский подпишет сделку "до Дня благодарения" в четверг на следующей неделе. То есть, до 27 ноября. После Вашингтон намерен мирный договор Москве и завершить процесс к началу декабря.

В то же время FT пишет, что соблюдение этих сроков представляется крайне маловероятным, поскольку чиновники в Офисе президента Украины заявили, что есть несколько пунктов, которые являются четкими красными линиями для Киева. Они добавили, что работают над встречными предложениями для предоставления американской стороне.

"Это минеральное соглашение 2.0", — сказал высокопоставленный украинский чиновник, имея ввиду спорную сделку между Киевом и Вашингтоном, которое обсуждалось в течение нескольких месяцев в начале 2025 года и предоставило США права на важнейшие минеральные ресурсы Украины.

По словам людей, знакомых с новым "мирным планом" из 28 пунктов, документ потребует от Украины уступить подконтрольные Киеву части Донбасса, сократить численность ВСУ вдвое и отказаться от "жизненно важных категорий вооружений".

Напомним, вечером 20 ноября Владимир Зеленский сообщил, что встречался с представителями США, которые предоставили свои предложения по окончанию войны в Украине. Он добавил, что стороны договорились, что команды будут работать над этими предложениями.

Также мы писали, что нардеп Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов, которые, как утверждается, включены в новый "мирный план". Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
