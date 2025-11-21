США рассчитывают, что Зеленский подпишет новый "мирный план" до 27 ноября

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Соединенные Штаты рассчитывают, что президент Украины Владимиром Зеленский подпишет новый "мирный план" уже на следующей неделе. В то же время саму войну РФ против Украины Вашингтон намерен закончить до конца 2025 года.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам украинских чиновников, на Украину оказывается сильное давление, чтобы Киев как можно скорее принял масштабный "мирный план", разработанный администрацией Трампа совместно с Москвой, чтобы положить конец войне.

В частности, администрация Трампа сообщила Зеленскому и другим людям в его команде, что Белый дом работает в "агрессивном" режиме по завершению разработки предложения, чтобы закончить войну уже до конца этого года.

Чиновники добавили, что официальные лица США ожидают, что Зеленский подпишет сделку "до Дня благодарения" в четверг на следующей неделе. То есть, до 27 ноября. После Вашингтон намерен мирный договор Москве и завершить процесс к началу декабря.

В то же время FT пишет, что соблюдение этих сроков представляется крайне маловероятным, поскольку чиновники в Офисе президента Украины заявили, что есть несколько пунктов, которые являются четкими красными линиями для Киева. Они добавили, что работают над встречными предложениями для предоставления американской стороне.

"Это минеральное соглашение 2.0", — сказал высокопоставленный украинский чиновник, имея ввиду спорную сделку между Киевом и Вашингтоном, которое обсуждалось в течение нескольких месяцев в начале 2025 года и предоставило США права на важнейшие минеральные ресурсы Украины.

По словам людей, знакомых с новым "мирным планом" из 28 пунктов, документ потребует от Украины уступить подконтрольные Киеву части Донбасса, сократить численность ВСУ вдвое и отказаться от "жизненно важных категорий вооружений".

Напомним, вечером 20 ноября Владимир Зеленский сообщил, что встречался с представителями США, которые предоставили свои предложения по окончанию войны в Украине. Он добавил, что стороны договорились, что команды будут работать над этими предложениями.

Также мы писали, что нардеп Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов, которые, как утверждается, включены в новый "мирный план". Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.