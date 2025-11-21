Администрация Трампа готова вносить изменения в новый мирный план по Украине

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Соединенные Штаты представили Украине новый "мирный план" из 28 пунктов, который может положить конец войне. В то же администрация Трампа готова вносить в него изменения.

Об этом сообщает Axios.

Что известно о готовности США к изменениям в плане

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский назвал план "видением" Соединенных Штатов, но не окончательным предложением.

В частности, глава государства заявил, что Украина четко обозначила свои "красные линии" и внесет свой вклад, чтобы сделать плант "по-настоящему содержательным".

Чиновник США также сообщил Axios, что администрация рассматривает план как "живой документ", который может быть изменен по итогам обсуждений со сторонами. В то же время он добавил, что Украина положительно отнеслась ко многим пунктам переговоров и "сумела реализовать некоторые из своих позиций".

"Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы найти решение, которое подходит конец войне в Украине, так же, как мы положили конец войне в Газе. Мы считаем, что этот план непростой, но он полезен для Украины", — заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Отметим, что Axios также опубликовало все 28 пунктов "мирного плана" США, который включает в себя территориальные уступки, отказ от НАТО, сокращение армии и не только. Все пункты совпадают с теми, которые уже опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Также мы писали, что по данным Financial Times, в США ожидают, что Зеленский подпишет "мирный план" до 27 ноября, а уже к концу 2025 года война будет окончена.