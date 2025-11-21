Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США готовы вносить изменения в "мирный план" по Украине, — Axios

США готовы вносить изменения в "мирный план" по Украине, — Axios

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 03:41
обновлено: 03:45
Администрация Трампа готова вносить изменения в новый мирный план по Украине
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Соединенные Штаты представили Украине новый "мирный план" из 28 пунктов, который может положить конец войне. В то же администрация Трампа готова вносить в него изменения.

Об этом сообщает Axios.

Реклама
Читайте также:

Что известно о готовности США к изменениям в плане

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский назвал план "видением" Соединенных Штатов, но не окончательным предложением.

В частности, глава государства заявил, что Украина четко обозначила свои "красные линии" и внесет свой вклад, чтобы сделать плант "по-настоящему содержательным".

Чиновник США также сообщил Axios, что администрация рассматривает план как "живой документ", который может быть изменен по итогам обсуждений со сторонами. В то же время он добавил, что Украина положительно отнеслась ко многим пунктам переговоров и "сумела реализовать некоторые из своих позиций".

"Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы найти решение, которое подходит конец войне в Украине, так же, как мы положили конец войне в Газе. Мы считаем, что этот план непростой, но он полезен для Украины", — заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Отметим, что Axios также опубликовало все 28 пунктов "мирного плана" США, который включает в себя территориальные уступки, отказ от НАТО, сокращение армии и не только. Все пункты совпадают с теми, которые уже опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Также мы писали, что по данным Financial Times, в США ожидают, что Зеленский подпишет "мирный план" до 27 ноября, а уже к концу 2025 года война будет окончена.

США Дональд Трамп война в Украине Россия мирный план мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации