Умеров прокомментировал заявления СМИ об одобрении "мирного плана"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров опроверг сообщения СМИ о якобы согласовании пунктов "мирного плана" США. Он отметил, что сейчас идет проработка предложения партнеров.

Об этом Рустем Умеров написал в Facebook в пятницу, 21 ноября.

Умеров о "мирном плане" США

Рустем Умеров заявил, что публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "изъятии пунктов" мирного плана США не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, это примеры непроверенной информации, которая возникла вне контекста консультаций.

Умеров отметил, что сейчас идет взвешенная проработка предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины — суверенитет, безопасность людей и справедливый мир.

"Пока в Киеве продолжается работа с американской делегацией, в публичном пространстве появляются предположения относительно содержания консультаций. Хочу сразу коротко уточнить.

Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической — организация встреч и подготовка диалога. Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре", — сообщил секретарь СНБО.

А также напомнил, что вчера, 20 ноября, состоялся разговор президента Украины с американской делегацией, уполномоченной президентом Трампом. По его словам, сегодня эта работа продолжается в Киеве уже на техническом уровне между командами.

"Мы внимательно изучаем все предложения партнеров, ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции", — отметил Умеров.

Скриншот сообщения Умерова/Facebook

Напомним, что 20 ноября Президент Украины Владимир Зеленский получил от США проект "мирного плана".

Впоследствии госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина раскрыла детали "мирного плана".

Позже в иностранных СМИ появилась информация, что США готовы вносить изменения в "мирный план" по Украине.

Также нардеп подробно рассказал об условиях "мирного плана" США — документ состоит из 28 пунктов.