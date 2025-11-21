Зеленский обсудил национальные интересы Украины с Сибигой и дипломатами

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 21 ноября, провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и дипломатической командой. В частности, стороны обсудили национальные интересы страны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с Сибигой и дипломатами

"Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях отношений с партнерами", — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас фактически каждый час происходят встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут изменить многое.

Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы результатом стал достойный мир.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 20 ноября раскрыли все пункты мирного плана США, который предлагают Украине для урегулирования войны против России.

Кроме того, на следующей неделе Зеленский проведет разговор с лидером США о мирном плане.