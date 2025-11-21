Зеленский обсудил национальные интересы Украины с Сибигой и дипломатами

Встречи и звонки — Зеленский описал работу над мирным планом
Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 21 ноября, провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и дипломатической командой. В частности, стороны обсудили национальные интересы страны.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Сибигой и дипломатами
"Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях отношений с партнерами", — отметил Зеленский.
По его словам, сейчас фактически каждый час происходят встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут изменить многое.
Глава государства подчеркнул, что важно, чтобы результатом стал достойный мир.
Напомним, 20 ноября раскрыли все пункты мирного плана США, который предлагают Украине для урегулирования войны против России.
Кроме того, на следующей неделе Зеленский проведет разговор с лидером США о мирном плане.
