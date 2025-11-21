Відео
Головна Новини дня Зустрічі та дзвінки — Зеленський описав роботу над мирним планом

Зустрічі та дзвінки — Зеленський описав роботу над мирним планом

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 15:20
Оновлено: 15:46
Зеленський обговорив національні інтереси України з Сибігою та дипломатами
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 21 листопада, провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та дипломатичною командою. Зокрема, сторони обговорили національні інтереси країни.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Сибігою та дипломатами

"Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами", — зазначив Зеленський.

За його словами, наразі фактично щогодини відбуваються зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато.

Глава держави наголосив, що важливо, аби результатом став достойний мир.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 листопада розкрили усі пункти мирного плану США, який пропонують Україні для врегулювання війни проти Росії.

Крім того, наступного тижня Зеленський проведе розмову з лідером США про мирний план.

Володимир Зеленський Андрій Сибіга Україна політики дипломатія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
