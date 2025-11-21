Зеленський обговорив національні інтереси України з Сибігою та дипломатами

Зустрічі та дзвінки — Зеленський описав роботу над мирним планом
Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 21 листопада, провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та дипломатичною командою. Зокрема, сторони обговорили національні інтереси країни.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського з Сибігою та дипломатами
"Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами", — зазначив Зеленський.
За його словами, наразі фактично щогодини відбуваються зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато.
Глава держави наголосив, що важливо, аби результатом став достойний мир.
Нагадаємо, 20 листопада розкрили усі пункти мирного плану США, який пропонують Україні для врегулювання війни проти Росії.
Крім того, наступного тижня Зеленський проведе розмову з лідером США про мирний план.
